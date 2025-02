Die Aktie von Alphabet musste nach den letzten Quartalszahlen einen ordentlichen Rücksetzer verkraften. Laut Prognosen und Chartverläufen könnte die Erholung aber umso deutlicher ausfallen. Die Zahlen für das vierte Quartal 2024 der Google-Muttergesellschaft Alphabet wurden schnell von einer Ziffer für das aktuelle Jahr überschattet. So will der Konzern 2025 etwa 75 Milliarden US-Dollar in Zukunftsprojekte wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...