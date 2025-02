Der Duden gilt als das Referenzwerk für die deutsche Sprache. Seit 2019 wird das Online-Wörterbuch durch ein Textkorrektur-Tool ergänzt. Wir haben den Sprachexperten gegen die KI-Konkurrenz ins Rennen geschickt. "Lektorieren: schwaches Verb, als Lektor, als Lektorin (ein Manuskript, Buch o. Ä.) prüfen, begutachten". So kurz und knapp definiert der Duden die komplexe Aufgabe, einen Text so zu bearbeiten, dass er am Ende stilistisch rund, dramaturgisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...