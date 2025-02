FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe im zweiten Halbjahr 2024 mit der Barmittelentwicklung positiv überrascht und umsatz- sowie ergebnisseitig die Erwartungen erfüllt, was für Erleichterung gesorgt habe, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. An den Konsensschätzungen sollte sich nichts ändern. Das neue Kursziel begründete Laskawi mit einem zeitlich verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45