FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 320 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein hartes Jahr hinter sich, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. 2025 dürfte es zwar nicht so schlimm werden. Dennoch brauche Kering in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Geschäftsbelebung, um das operative Ergebnis (Ebit) stabil zu halten. Diese Annahme sei aber ambitioniert - viele Investoren befürchteten im Jahresverlauf weiter sinkende Konsensschätzungen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121485