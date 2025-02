FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anbieter von Fernwartungssoftware habe jüngst endgültige Quartalszahlen vorgelegt, die den schon bekannten, starken Eckdaten entsprächen, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf 2025 erscheine relativ konservativ./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YN900