Interview mit Dimitri Speck: Ist Gold historisch gesehen immer noch nicht hoch genug?

Die globalen Finanzmärkte stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Inflation, geopolitische Spannungen und Handelskonflikte prägen die wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig setzen immer mehr Zentralbanken auf Gold, während sich die Lagerbestände an den Terminmärkten verändern. In diesem Interview spricht Dimitri Speck über die aktuelle Situation am Goldmarkt und die Rolle von Zentralbanken.

Gold auf Rekordniveau - Ursachen und Marktdynamik

Der Goldpreis hat in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Anstieg erlebt und die Marke von 2.900 US-Dollar pro Unze überschritten. Die psychologisch bedeutende Grenze von 3.000 US-Dollar rückt in greifbare Nähe. Dimitri Speck sieht den Hauptgrund für die jüngste Preisbewegung im strukturellen Nachfragemuster. In London herrsche derzeit ein Mangel an physischem Gold, das in den USA verstärkt nachgefragt werde. Besonders die Lagerbestände an den Terminmärkten in New York steigen rapide. Dies deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer zunehmend Wert auf physische Lieferung legen, möglicherweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich Handelsbeschränkungen.



Obwohl der Goldpreis in den letzten Jahren gestiegen ist, sieht Speck noch erhebliches Potenzial. Historische Vergleiche zeigen, dass Gold in früheren inflationären Phasen, etwa in den 1970er Jahren, wesentlich stärker angestiegen ist. Die aktuelle Entwicklung sei daher keine Übertreibung, sondern Ausdruck einer Anpassung an wirtschaftliche Realitäten.