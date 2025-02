© Foto: adobe.stock.com

Für den Goldsektor war der gestrige Mittwoch ein wichtiger, womöglich auch richtungsweisender Handelstag. Barrick Gold und andere Produzenten meldeten Zahlen. Zudem gab es die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten.Goldpreis beeindruckend stark und kompromisslos Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für Januar wirbelten das Handelsgeschehen am gestrigen Mittwoch (12. Februar) kräftig durcheinander. Sie fielen nicht ganz so wie erwartet bzw. erhofft aus. Entsprechend reagierten die Finanzmärkte: Für die Aktienmärkte ging es zunächst scharf nach unten. Dow Jones, S&P 500 & Co. mussten rudern. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten hingegen auf über 4,6 Prozent …