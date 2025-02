Frankfurt am Main (ots) -- Verbraucherumfrage zeigt: Über die Hälfte der Singles in Deutschland (58 %) würde am Valentinstag ein erstes Date planen, das gilt insbesondere für die Generation Z (68 %).- Gruppendining am Valentinstag wird immer beliebter: 65 % der Millennials und 62 % der Gen Z planen, als Gruppe essen zu gehen. Restaurantbesuche als Gruppe mit 6 oder mehr Personen stiegen im Jahr 2024 um 26 % im Vergleich zum Vorjahr.- Restaurants werden verstärkt als Orte der Entdeckung genutzt: 76 % der Gäste wollen am Valentinstag ein neues Lokal ausprobieren.Die Art und Weise, wie Menschen den Valentinstag feiern, hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Während er traditionell als Tag für romantische Zweisamkeit bekannt war, nutzen ihn immer mehr Menschen, um Beziehungen jeglicher Art zu feiern. Für viele ist der 14. Februar heute ein Anlass, Zeit miteinander zu verbringen und besondere Momente zu schaffen.Die jüngsten Daten einer Umfrage (https://www.opentable.de/c/top-restaurants/) * von PureSpectrum im Auftrag von OpenTable (https://www.opentable.de/), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Restaurant-Technologie, zeigen, dass dieser Wandel tief in gesellschaftlichen Trends verankert ist. Singles sehen den Valentinstag als Gelegenheit für erste Begegnungen, zudem rücken Freundschaft und Gruppenerlebnisse in den Fokus.Valentinstag als Tag der BegegnungenWird der Valentinstag zum neuen Tag für erste Dates? Insbesondere Singles sehen ihn als Gelegenheit, neue Verbindungen zu knüpfen: Über die Hälfte (58 %) der befragten Singles gab an, sie würden am Valentinstag ein erstes Date in einem Restaurant in Erwägung ziehen. Diese Einstellung ist besonders unter der Generation Z verbreitet, von der 68 Prozent den Valentinstag für ein erstes Treffen nutzen würden.*Auch Gemeinschaft steht zunehmend im Fokus: Laut OpenTable-Daten stieg das Gruppendining (mit sechs oder mehr Personen) am Valentinstag 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent an.** Dieses Jahr planen 59 Prozent der Befragten, den Valentinstag in Gruppen zu feiern - angeführt von Millennials (65 %) und der Generation Z (62 %).*Gleichzeitig gewinnt der sogenannte "Galentine's Day" an Beliebtheit. Dieser findet am Vorabend des Valentinstags statt und rückt die Freundschaft zwischen Frauen, den 'Gals', in den Fokus. Ein Viertel der Deutschen (25 %) plant, diesen Tag mit Freunden oder Freundinnen zu verbringen. Auch hier führen die Gen Z (35 %) und die Millennials (31 %) den Trend an.* Auch am 13. Februar zeigen die OpenTable-Daten des vergangenen Jahres einen Anstieg an Restaurantbesuchen mit sechs oder mehr Personen um 29 Prozent.**"Dieses Jahr zeigen die Umfrageergebnisse, dass der Valentinstag längst nicht mehr nur für Paare reserviert ist, die auswärts essen gehen wollen. Stattdessen stehen Beziehungen und Verbindungen aller Art im Mittelpunkt. Egal ob Gruppendining, ein Dinner mit der Partnerin oder dem Partner oder als erstes Date - der Valentinstag bietet für alle einen Anlass zum Feiern.", so Lea Stadler, Director of Global Sales and Services, OpenTable Deutschland. "Mit unserer Liste der Top 50 Romantischen Restaurants und unseren kuratierten Guides auf dem OpenTable-Blog können Gäste das perfekte Lokal für einen besonderen Abend entdecken und direkt buchen."Restauranttrends zum Valentinstag63 Prozent der befragten Deutschen planen, ihre Reservierungen am Valentinstag außerhalb der traditionellen Stoßzeiten (18 bis 20 Uhr) vorzunehmen. Die Gründe hierfür liegen darin, dass es zu diesen Zeiten einfacher ist, einen Tisch zu bekommen (52 %), und dass sie anschließend anderen Freizeitaktivitäten nachgehen können (32 %).*Auch im Hinblick auf die Preisgestaltung ist für jede und jeden etwas dabei: Restaurants im mittleren Preissegment (31-50 Euro) waren am Valentinstag im vergangenen Jahr besonders beliebt und verzeichneten laut OpenTable-Daten einen Anstieg der Restaurantbesuche um 26 Prozent.***Die Wahl des Restaurants am Valentinstag zeigt zudem, wie experimentierfreudig die Gäste sind: 76 Prozent der Befragten planen, für diesen Anlass ein neues Restaurant auszuprobieren.* Auch die diesjährigen Top 50 Romantische Restaurants in Deutschland (https://www.opentable.de/c/?p=5588&post_type=flexi_page_multi&preview=1&_ppp=4873981e2a)**** von OpenTable, basierend auf Gästebewertungen und Daten, bieten eine Vielzahl an Optionen: vom LOVIS (https://www.opentable.de/r/lovis-restaurant-and-berlin?ot_marketing=true) mit moderner deutscher Küche in Berlin über das italienisch inspirierte Acetaia (https://www.opentable.de/acetaia) in München bis hin zu regionalen Gerichten im Zum Alten Lotsenhaus (https://www.opentable.de/zum-alten-lotsenhaus) in Hamburg - jedes der Restaurants bietet ein besonderes kulinarisches Erlebnis.Um Gästen dabei zu helfen, ihr nächstes Lieblingsrestaurant zu entdecken, stellt OpenTable die Liste der Top 50 Romantischen Restaurants für 2025 in Deutschland (https://www.opentable.de/c/?p=5588&post_type=flexi_page_multi&preview=1&_ppp=4873981e2a) vor. Diese umfasst Restaurants aus zahlreichen Bundesländern in alphabetischer Reihenfolge.*Methodik der Verbraucherforschung: PureSpectrum führte eine Online-Umfrage unter 1.507 deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern durch. Die Feldforschung fand zwischen dem 27. Dezember 2024 und dem 02. Januar 2025 statt.** OpenTable Daten: OpenTable analysierte die Anzahl der platzierten Gäste aus Online-Reservierungen nach Gruppengröße für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland am 14. Februar 2024 im Vergleich zum 14. Februar 2023 sowie am 13. Februar 2024 im Vergleich zum 13. Februar 2023 (sofern angegeben).*** OpenTable Daten: OpenTable analysierte die Anzahl der Gäste aus Online-Reservierungen nach Preiskategorie für alle aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland am 14. Februar 2024 im Vergleich zum 14. Februar 2023. Die Preiszuordnung erfolgt dabei durch die Restaurants selbst.****Methodik der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland 2025: OpenTables Liste der Top 50 Romantischen Restaurants in Deutschland 2025 basiert auf über 300.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Nutzerinnen und -Nutzern sowie Restaurantmetriken vom 1. Dezember 2023 bis 30. November 2024. Restaurants mit einer bestimmten Mindestanzahl an Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet. Dazu gehören Bewertungstexte, der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz der im Voraus vorgenommenen Reservierungen und die direkten Suchen. Die Metriken wurden gewichtet, um eine Gesamtbewertung zu erhalten. Anschließend wurden die qualifizierten Restaurants anhand des Prozentsatzes der Bewertungen mit dem Schlagwort "romantisch" geordnet. 