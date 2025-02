Die Turnaroundstory von Crocs nimmt Formen an. Mit starken Zahlen zum vierten Quartal 2024 meldet sich der Schuhhersteller an der Börse eindrucksvoll zurück. Ausgehend vom 52-Wochen-Hoch, welches die Aktie am gestrigen Mittwoch erreicht hat, schießt der AKTIONÄR-Depotwert knapp 20 Prozent nach oben.Crocs verzeichnete im Schlussviertel ein Umsatzwachstum von 3,1 Prozent auf knapp 990 Millionen Dollar, Analysten hatten hingegen nur 962 Millionen Dollar auf dem Zettel. Unter dem Strich fuhr der US-Konzern ...

