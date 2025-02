NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einem Treffen mit dem Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die nicht länger für den Online-Händler Amazon transportierten Pakete seien nach Aussage von UPS nicht profitabel gewesen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Markt dürfte diese Aussage jedoch bezweifelt werden, so der Experte./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9113121068