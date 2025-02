Berlin (ots) -Kay Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher der AfD, sieht beim ehemaligen Finanzminister Lindner eine gehörige Mitschuld am Stellenabbau bei der Commerzbank:"Das 'Ampel-Wirtschaftswunder' nimmt weiter Fahrt auf. Nun baut die Commerzbank 3.300 Stellen in Deutschland ab, um die feindliche Übernahme durch die UniCredit zu verhindern. Dass der ehemalige Finanzminister Lindner, durch seine stümperhafte Platzierung von vier Prozent der Commerzbank Aktien, den Übernahmeversuch erst möglich gemacht hat, wird von vielen übersehen.Die Angestellten, die nun ihren Job verlieren, sind direkte Opfer der katastrophalen Wirtschaftspolitik der zerbrochenen Ampelregierung und von Christian Lindner. Dies sollten die Wähler am 23. Februar 2025 bedenken. Eine wirkliche Wirtschaftswende und eine Wende zum Guten für unser Land gibt es nur mit der AfD."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5970485