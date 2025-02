© Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpa

D-Wave Quantum hat einen bedeutenden Fortschritt in der Quanteninformatik erzielt, indem es sein Advantage-Quantencomputersystem an das Jülich Supercomputing Centre (JSC) verkauft hat. Damit wird das JSC zum ersten Hochleistungsrechenzentrum weltweit, das ein D-Wave-System mit über 5.000 Qubits besitzt. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein in der Branche, da D-Wave einen anderen Ansatz als Wettbewerber wie IBM, IonQ und Google verfolgt. Während IBM und IonQ bereits in Europa aktiv sind, ist D-Wave mit seinem System der erste Anbieter mit einer derart hohen Qubit-Zahl auf dem Kontinent. "Deshalb schaffen wir 5.000 Qubits pro Tag, während alle anderen bei zehn bis einigen hundert Qubits …