Vancouver, British Columbia, 13. Februar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich, den Wechsel zu seinem neuen OTC-Tickersymbol "RRUUF" mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Die Stammaktien des Unternehmens wurden zuvor am OTC-Markt unter dem Symbol "RFMCF" gehandelt. Diese Änderung spiegelt das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens wider, seine Präsenz und Verfügbarkeit für eine breitere Basis von Anlegern, insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt, zu verbessern.

Die Änderung des Börsenkürzels ist Teil der laufenden Bemühungen von Refined Energy, den Wert für die Aktionäre zu steigern und seine Präsenz auf dem globalen Metallmarkt auszubauen. Aktionäre müssen in Bezug auf die Änderung des Tickersymbols nichts unternehmen.

"Wir freuen uns, unser neues OTC-Tickersymbol RRUUF bekannt zu geben, das Teil unserer Strategie ist, die Marktpräsenz und Sichtbarkeit bei US-amerikanischen Investoren zu erhöhen", sagte Mark Fields, CEO von Refined Energy. "Wir glauben, dass diese Symboländerung dazu beitragen wird, ein größeres Engagement zu ermöglichen und potenziellen Investoren einen einfacheren Zugang zu bieten, um unser Wachstum und unsere Entwicklungen zu verfolgen, während wir unsere Geschäftsstrategie weiter vorantreiben."

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Dufferin-Projekt im Athabasca-Becken ist das Vorzeigeprojekt von Refined und für das Frühjahr 2025 ist ein Bohrprogramm geplant. Refined hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: (604) 398-3378

E-Mail: mailto:Info@refinedenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den erwarteten Beginn und die Dauer der vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Marketingaktivitäten und den Schuldenregulierung, einschließlich des Abschlusses und des voraussichtlichen Abschlussdatums, beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auch Annahmen hinsichtlich des Starttermins und der Dauer des Werbeprogramms des Unternehmens und der Akzeptanz des Werbeprogramms des Unternehmens durch die kanadische Wertpapierbörse, die Annahme, dass die kanadische Wertpapierbörse die Bedingungen des Schuldenvergleichs akzeptieren wird, und die Annahme, dass der Schuldenvergleich wie derzeit erwartet zum derzeit erwarteten Zeitpunkt stattfinden wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem, dass das Budget für das Marketingprogramm des Unternehmens möglicherweise nicht ausreicht, um die Marketingaktivitäten für die vorgesehene Dauer fortzusetzen; dass die Canadian Securities Exchange Einwände gegen das Werbeprogramm des Unternehmens erheben und von ihrem Ermessen Gebrauch machen könnte, um die Werbeaktivitäten des Unternehmens zu stoppen oder dem Unternehmen andere Strafen aufzuerlegen; und dass der Schuldenvergleich nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, unter anderem als Ergebnis der fehlenden Genehmigung der Canadian Securities Exchange für die Schuldenregulierung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

