BURLESON, TEXAS / ACCESS Newswire / 13. Februar 2025 / Sadot Group Inc. (Nasdaq:SDOT) ("Sadot Group" oder das "Unternehmen") gab heute die Ernennung von Catia Jorge als neue Chief Executive Officer des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Frau Jorge, eine erfahrene Führungskraft im globalen Agrarrohstoffsektor, stößt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur Sadot Group, da sich das Unternehmen nun auf den Ausbau seiner globalen Plattform konzentriert. Frau Jorge wird dem Board of Directors unterstellt sein und für die strategischen Initiativen, den globalen Betrieb und die Bemühungen um den Ausbau des Geschäfts von Sadot verantwortlich zeichnen, um das langfristige Potenzial des Unternehmens zu maximieren.

Als hochgeschätzte Branchenveteranin verfügt Frau Jorge über fast 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Agrarmärkte, Rohstoffhandel und operative Geschäftsführung. Zuletzt war sie als Brazil Country Head und Vice President/Grains Business Head Latin America für Olam Agri tätig, wo sie ein Portfolio mit einem Jahresumsatz von 1,0 Milliarden $ verwaltete. Vor ihrer Tätigkeit bei Olam hatte sie Führungspositionen bei Cargill Agricola South America inne, wo sie den Export von jährlich über 7 Millionen Tonnen Getreide verantwortete, sowie Führungspositionen bei J. Macedo. Frau Jorge kann Erfolge bei der Skalierung globaler landwirtschaftlicher Unternehmen und der Förderung operativer Spitzenleistungen vorweisen.

"Angesichts ihrer fundierten Kenntnisse der globalen Agrarmärkte, ihres Geschäftssinns und ihrer strategischen Vision ist Catia die perfekte Wahl, um Sadot durch die nächste Expansionsphase zu führen", erklärt Kevin Mohan, Chairman des Board of Directors. "Als starke und kooperative Führungskraft hat sie sich einen Namen damit gemacht, einzigartige Lösungen zur beständigen Förderung von Wachstum und Wertschöpfung zu entwickeln. In den vergangenen zwei Jahren hat unser Team ein starkes Fundament aufgebaut, und Catia ist die richtige Person zur richtigen Zeit, um das Wachstum zu beschleunigen und uns auf die nächste Stufe zu bringen, damit Sadots Stellung als ein führender Akteur in der globalen Lebensmittelversorgungskette gefestigt wird."

Frau Jorge äußert sich folgendermaßen zu ihrer neuen Aufgabe: "Es ist eine aufregende Zeit, zu Sadot zu stoßen, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team. Mit einer starken globalen Plattform, die für die Skalierung aufgestellt ist, sind wir gut positioniert, um die großen Chancen im globalen Lebensmittelsektor wahrzunehmen. Unser Fokus ist klar: Wir müssen unsere mehrgleisige Wachstumsstrategie offensiv umsetzen, um den Umsatz und die Rentabilität in bedeutendem Maße zu steigern, und gleichzeitig die Betriebsabläufe rationalisieren, um das Potenzial dieses Unternehmens voll auszuschöpfen."

Frau Jorge tritt die Nachfolge von Michael Roper an, der sich in seiner neuen Führungsposition als Chief Governance & Compliance Officer den Anforderungen des Unternehmens in den Bereichen Regulierungsauflagen und Kapitalmarkt widmen wird. Herr Roper wird auch nach wie vor die bereits angekündigte Initiative zur Veräußerung der verbleibenden Restaurantaktivitäten des Unternehmens verantworten.

Herr Roper fügt hinzu: "Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in meiner Zeit als CEO erreicht haben. Wir haben das Unternehmen als äußerst wettbewerbsfähigen und wendigen Akteur in der globalen Lebensmittelversorgungskette positioniert, und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Branchenveteranin wie Catia an Bord zu holen, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Ich freue mich darauf, sie und das gesamte Team bei diesem Übergang zu unterstützen, um Sadot zu neuen Höhen zu führen."

Catia Jorge hat einen Master-Abschluss in Agribusiness von der Kansas State University und einen MBA-Abschluss in Global Trade von der University of Dallas, womit sie bestens gerüstet ist, um die Sadot Group in die nächste Phase der Expansion zu führen.

Über Sadot Group Inc.

Sadot Group Inc. hat sich zusehends als ein aufstrebender Akteur in der globalen Lebensmittelversorgungskette etabliert. Die Sadot Group bietet innovative und nachhaltige Lösungen für die Versorgungskette an, die den wachsenden Herausforderungen der weltweiten Ernährungssicherheit Rechnung tragen.

Die Sadot Group ist derzeit in den wichtigsten Bereichen der globalen Lebensmittelversorgungskette tätig. Dazu gehören die globale Beschaffung von Agrarrohstoffen und der Handel mit Lebens- und Futtermitteln wie Sojaschrot, Weizen und Mais sowie landwirtschaftliche Betriebe, die Getreide und Baumkulturen im südlichen Afrika produzieren.

Die Sadot Group verbindet Erzeuger und Verbraucher auf der ganzen Welt, indem sie Agrarrohstoffe aus Erzeugerregionen wie Nord- und Südamerika, Afrika und dem Schwarzen Meer beschafft und an Märkte in Südostasien, China und der Region Naher Osten/Nordafrika liefert.

Die Sadot Group hat ihren Hauptsitz in Burleson (Texas, USA) und betreibt Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Indien, Israel, Singapur, der Ukraine, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Sambia. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sadotgroupinc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Soweit die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen Finanzprognosen, Informationen oder Erwartungen zu unseren Geschäftsplänen, Betriebsergebnissen, Produkten oder Märkten erörtern oder anderweitig Aussagen über zukünftige Ereignisse machen, sind solche Aussagen als zukunftsgerichtet zu werten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "sollte", "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "schätzt", "projiziert", "prognostiziert", "erwartet", "plant" und "schlägt vor" zu erkennen. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, gibt es eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Sie werden dringend gebeten, alle Warnhinweise und andere Offenlegungen sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, einschließlich der Aussagen unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Dokumenten, die wir regelmäßig bei der SEC einreichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Dokuments, in dem sie enthalten sind, und Sadot Group, Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investor Relations:

Frank Pogubila

Partner, Integrous Communications

T - 951.946.5288

E - mailto:IR@sadotco.com

QUELLE: Sadot Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78476Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78476&tr=1



