WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gefallen und zeigen weiter eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Zahl ging in der vergangenen Woche um 7.000 auf 213.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 216.000 Anträge gerechnet.

Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 220.000. Die Zahl der Hilfsanträge wird von Experten als weiterhin niedrig eingeschätzt.

Die wöchentlichen Erstanträge werden stark beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen im Januar stabil gehalten.

Der robuste Arbeitsmarkt spricht gegen Zinssenkungen in den USA. In der vergangenen Woche hatte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Januar die robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt noch einmal unterstrichen. An den Finanzmärkten wird die nächste Zinssenkung durch die US-Notenbank mittlerweile erst zum Jahresende erwartet./jkr/jsl/tih