NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Medienberichten zufolge hat der größte Anteilseigner, Active Ownership Capital (AOC), von dem Kochboxenversender mehr Kosteneinsparungen gefordert, und zwar insgesamt 560 Millionen Euro, worauf Analyst Simon Baker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie verwies. Da die neue Strategie bereits Kostensenkungen im Visier habe, was auf Kosten des Wachstums gehe, doch das Gleichgewicht hier noch nicht nachgewiesen sei, könnte die Forderung von AOC richtig sein. Allerdings komme sie sechs bis neun Monate zu früh./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 18:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408