Wirkstoffkandidat AC102 in der klinischen Phase

Weltweit fehlt bislang ein zugelassenes Medikament zur Behandlung des Hörsturzes. Viel versprechend verliefen allerdings präklinische und klinische Phase I Studien mit dem innovativen Wirkstoffkandidaten AC102. Das von Investoren unterstützte Berliner Start-up AudioCure Pharma treibt dessen Erforschung und Entwicklung voran. Jetzt tritt der erfolgreiche Mittelständler InfectoPharm als neuer und wesentlicher Kompetenzpartner dazu. Der Heppenheimer Spezialist im HNO-Bereich führt die neue Finanzierungsrunde an und verstärkt die bestehende Investorengruppe aus dem Hauptinvestor MED-EL und dem Seed-Investor High-Tech Gründerfonds (HTGF). Maßgebliches Ziel der Kooperation ist es, die klinische Entwicklung des Hörsturz-Medikaments AC102 weiter erfolgreich voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250213100114/de/

Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde mit AudioCure Management. Von links nach rechts: Philipp Zöller (CEO InfectoPharm), Prof. Hans Rommelspacher (Gründer AudioCure), Dr. Reimar Schlingensiepen (CEO AudioCure), Dr. Ingeborg Hochmair (CEO MED-EL) und Dr. Christian Kannemeier (Senior Investment Manager HTGF). AudioCure.

Die Investoren unterstützen AudioCure nicht nur finanziell bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, sondern erweitern auch dessen Wissensspektrum durch ihr jeweiliges wissenschaftliches und kommerzielles Know-how. So bringen MED-EL Medical-Electronics und InfectoPharm Arzneimittel und Consilium ihre umfassende Expertise aus über 30 Jahren im HNO-Bereich ein. Dr. Reimar Schlingensiepen, Geschäftsführender Direktor von AudioCure, zeigt sich erfreut: "AudioCure und seine Partner ergänzen sich perfekt. Gemeinsam können wir unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten noch besser vorantreiben und innovative Wirkstoffe entwickeln. Wir freuen uns, nun auch die langjährige Erfahrung von InfectoPharm im Pharmabereich mit an Bord zu haben."

Die zusätzlichen Mittel werden unter anderem in die weitere Entwicklung des Wirkstoffkandidaten AC102 fließen. Dieser wurde bereits erfolgreich auf seine Verträglichkeit und Sicherheit am Menschen getestet und wird derzeit in einer europaweiten Phase-2-Studie auf seine Wirksamkeit bei Hörsturz-Patienten geprüft. In präklinischen Hörverlust-Modellen konnte AC102 das Gehör nahezu vollständig wiederherstellen und übertrifft dort die Wirksamkeit herkömmlicher Kortikosteroid-Therapien. Der Geschäftsführender Gesellschafter der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Philipp Zöller, kommentiert: "Als Spezialist für pharmazeutische Produkte im HNO-Bereich kennen wir die bedrückende Situation von Hörsturzpatienten sehr gut. Wir freuen uns daher, als Teil des Investorenteams von AudioCure die Entwicklung eines potenziell so bahnbrechenden Wirkstoffs sowohl finanziell als auch mit unserer Erfahrung unterstützen zu können."

Weblinks

AudioCure Pharma GmbH

Klinische Studie AC102

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium

MED-EL Medical Electronics

High-Tech Gründerfond

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250213100114/de/

Contacts:

Pressekontakte

Dr. Reimar Schlingensiepen

Geschäftsführender Direktor AudioCure

AudioCure Pharma GmbH

Schlegelstr. 9

D-10115 Berlin

E-Mail: pr@audiocure.com

Telefon: +49 30 221 8397 0

Philipp Zöller

Geschäftsführender Gesellschafter InfectoPharm

Von-Humboldt-Str. 1

64646 Heppenheim

E-Mail: philipp.zoeller@infectopharm.com

Telefon: +49 (0)6252-95-7122