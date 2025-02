Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 07

Actien-Börse Nr. 07

www.bernecker.info

Wir hatten uns zurückgehalten, was richtig war. Aus 44 wurden inzwischen 24 €. 3,6 Mrd. € Marktwert für einen Umsatz von knapp 1 Mrd. € beginnen sich zu rechnen. Was fehlt, ist die Gewinndynamik. Vom Emissionserlös profitierte nur der Großaktionär und es gab kein Geld für den Emittenten für die Dynamisierung des Geschäfts. Reicht das? Die Ergebnisse stimmten von vorneherein nicht und die Aussichten wurden von den Emissionsbanken nebst Analysten umfangreich und fantasievoll hochgerechnet, was sich als Illusion erweist. Die Glastechnik von SCHOTT ist nicht neu, sondern viele Jahrzehnte alt und hält keine neuen technologischen Erkenntnisse bereit.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Trump ist seit vier Wochen aktiv tätig und die halbe Welt steht kopf- In 10 Tagen ist jedenfalls der Ampelspuk vorbei- Wie viel an Erwartungen hat der DAX bereits eingepreist?- Der BASF-Chef macht klaren Tisch- Für einen FERRARI bekommen Sie zurzeit eineinhalb PORSCHE- Gold steht vor der nächsten psychologischen Hürde- NIKE folgt einem neuen SternIhre Bernecker Redaktion /