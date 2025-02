Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Inflation (CPI) in den USA ist im Januar überraschend auf 3,0% gestiegen, erwartet waren wie schon im Dezember 2,9%, so Ole Peterson von der Hamburg Commercial Bank.Die Kernrate sei sogar auf 3,3% YoY gestiegen. Laut der Survey of Consumer Expectations (SCE) der New York FED aus Januar würden die Befragten die Inflation für das Jahr wieder bei nur noch knapp unter 4% sehen. Die Umfrage der University of Michigan (MSCI) mit noch neueren Daten aus Februar zeige bereits eine Inflationserwartung von 4,3% der Konsumenten an. Nun werde sich zeigen, ob sich die tatsächliche Preisentwicklung und die hohen Erwartungen angleichen würden. ...

