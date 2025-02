Chart des Tages | Brent Rohöl (13.01.2025)

Die Preise für Brent-Rohöl-Futures (OIL) sind um 0,5 - gesunken und versuchen, sich nach dem gestrigen Ausverkauf zu stabilisieren, was auf die wachsende Hoffnung auf ein Friedensabkommen in der Ukraine und die von der EIA gemeldeten, höher als erwarteten US-Ölvorräte zurückzuführen ist. Darüber hinaus signalisieren schwache chinesische makroökonomische Daten weiterhin eine wirtschaftliche Abkühlung und rückläufige Konsumtrends, was die Unsicherheit über mögliche Konjunkturmaßnahmen der PBoC erhöht. Die Aussichten für die Ölnachfrage bleiben insgesamt ungewiss.

?Brent WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Ticker: Brent Öl

Höhere Rohöllagerbestände in den USA deuten auf wachsende Bedenken hinsichtlich eines Überangebots hin, die durch eine restriktivere Haltung der Federal Reserve in Bezug auf die Zinssätze noch verschärft werden, was die Aussichten für die weltweite Ölnachfrage belastet. Darüber hinaus hat die EIA ihre Prognose für die US-Rohölproduktion auf 13,59 Millionen Barrel pro Tag (bpd) im Jahr 2025 angehoben, was auf potenzielle langfristige Versorgungsrisiken hinweist....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.