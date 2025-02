Plattform und App entfesseln die Kraft kleiner persönlicher Datensätze auf jedem mobilen Gerät und ebnen den Weg in eine vernetzte Welt, in der eine persönliche KI Datenschutz, Transparenz und Benutzerkontrolle garantiert

PIN AI (Personal Intelligence Network) gibt heute offiziell seinen Marktstart bekannt, mit dem Ziel, die Kontrolle, den Schutz und den Nutzen persönlicher Daten grundlegend zu revolutionieren. Gegründet von Alumni der Columbia University, des MIT und der Stanford University, setzt PIN AI auf eine transparente KI-Infrastruktur, die sich strikt an den Vorlieben der Nutzer ausrichtet. Indem das Unternehmen individuelle Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und eine Zentralisierung von Daten ablehnt, sorgt PIN AI dafür, dass KI im Interesse der Anwender arbeitet-und nicht im Interesse der großen Tech-Konzerne. Unterstützt wird PIN AI von namhaften Investoren wie a16z Crypto (CSX), Hack VC, Sequoia Capital U.S. Scout sowie bekannten Blockchain-Gründern wie Illia Polosukhin, SOL-Stiftungspräsidentin Lily Liu, SUI-Gründer Evan Cheng und Polygon-Mitgründer Sandeep Nailwal. PIN AI führt ein Netzwerk für dezentralisierte Edge-KI-Berechnungen ein und macht so die großflächige Integration persönlicher KI möglich.

Die Plattform erstellt eine vielseitige, nutzerzentrierte Datenbank und löst damit ein entscheidendes Problem für Entwickler, die in geschlossenen KI-Ökosystemen Schwierigkeiten haben, auf kontextbezogene und qualitativ hochwertige Daten zuzugreifen. Indem PIN AI Datenmonopole aufbricht, ändert es dieses Kräfteverhältnis grundlegend: Nutzer behalten die Kontrolle über ihre persönlichen Daten, während Entwickler Zugang zu Kategorien übergreifenden Einblicken erhalten-beispielsweise Einkauf, Investment oder Social Media-auf die sie sonst keinen Zugriff hätten.

Angesichts des rasanten Fortschritts in der Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) und Agenten-Frameworks, wachsender Skepsis gegenüber dem Umgang Big Techs mit Nutzerdaten und der steigenden Nachfrage nach dezentralisierten Lösungen geht PIN AI jetzt an den Start, um diese Trends zu nutzen und Einzelpersonen zu stärken.

"Unsere Smartphones speichern die sensibelsten Informationen unseres Lebens", erklärt Davide Crapis, Mitbegründer von PIN AI. "Bald wird jeder eine persönliche KI haben, die seinen Bedürfnissen gerecht wird-aber wollen Sie wirklich, dass diese KI jeden Ihrer Schritte an ein paar mächtige Unternehmen meldet? Wir glauben, es gibt einen besseren Weg. In einem möglichen Szenario besitzt Big Tech alle Ihre persönlichen Daten und die persönliche KI dient deren Unternehmensinteressen. In einem anderen Szenario besitzen Sie Ihre Daten selbst, entscheiden, wer darauf zugreifen darf und profitieren unmittelbar davon. PIN AI entwickelt die Werkzeuge, um eine KI zu schaffen, die ausschließlich dem Nutzer verpflichtet ist."

Die neue Mobile App von PIN AI bildet das Kernstück dieser Transformation. Sie bietet eine sichere Infrastruktur, die Nutzerdaten auf dem eigenen Gerät schützt anstatt in zentralisierten Servern. Nutzer können unterschiedliche Datenquellen anschließen-wie Gmail, soziale Medien sowie andere Web2-Apps (z. B. Finanzhandelsverläufe, Dating-Apps und Chatverläufe)-um ihre persönliche KI zu trainieren und zu verbessern.

"In Wirklichkeit ist nur der Nutzer selbst souverän über seine Daten", ergänzt PIN AI-Mitbegründer Ben Wu. "Deshalb entwickeln wir eine persönliche KI auf Seiten des Anwenders, unabhängig von Big Tech-Ökosystemen. Indem wir es Einzelpersonen ermöglichen, ihre eigenen Datenhistorien weiterzutragen, diese kontextbezogen einzusetzen und leistungsstarke auf dem Gerät laufende Personal-Intelligence-Modelle zu verwenden, eröffnen wir eine vollkommen neue Generation persönlicher KI-Agenten."

Die PIN AI-App basiert auf einem Protokoll mit innovativen Funktionen wie dem 'Guardian of Data', auch "God Model" genannt. Dieses Feature bewertet das Wissen der persönlichen KI, sodass Nutzer nachvollziehen können, wie gut ihre KI sie bereits kennt, und sie bei Bedarf weiterentwickeln. Funktionen wie "Ask PIN AI" erleichtern den Alltag-sei es beim Geschenkkauf, der Reiseplanung oder der Aufteilung von Kapital für den Handel-dank personalisierter und automatisierter Abläufe.

PIN AI nutzt modernste Technologie, um ein dezentrales, sicheres KI-Ökosystem auf Blockchain-Basis zu schaffen. Über ein Open-Source-Projekt können Nutzer ihre Daten ganz einfach via Konnektoren für Gmail oder andere Social-Media-Dienste an PIN AI anbinden. Die Authentifizierung erfolgt reibungslos, wobei Zugangsdaten sicher in einer Trusted Execution Environment (TEE) gespeichert werden, in der alle Berechnungen auf verschlüsselten Daten stattfinden. Blockchain-Protokolle sorgen für maximale Sicherheit-niemand, nicht einmal PIN AI, hat Zugriff auf die Verschlüsselungsschlüssel.

Darüber hinaus bildet Blockchain das Fundament für finanzielle Transparenz, da wesentliche Aktionen on-chain verifiziert werden. Durch das lokale Speichern von Nutzerdaten auf dem eigenen Gerät und nicht auf der Blockchain gelingt PIN AI der Spagat zwischen Dezentralisierung und Effizienz. Dank einer Blockchain-Registry kann PIN AI sich außerdem flexibel mit neuen Protokollen verbinden, sobald diese verfügbar werden, und so ein offenes, interoperables Ökosystem schaffen.

"Anders als Big-Tech-Monopole, die Daten horten und Konkurrenz unterdrücken, gibt PIN AI den Nutzern die Macht über ihre Daten zurück", sagt PIN AI-Mitbegründer Bill Sun. "Das ist eine revolutionäre Alternative zu den ausbeuterischen Praktiken, die das aktuelle KI-Umfeld mit Big Tech und aufstrebenden KI-Monopolisten prägen. Wir legen damit den Grundstein für die sogenannte 'Agent Economy', in der Ihre persönliche KI mit einem externen Agenten-Ökosystem kommuniziert und Ihre individuellen Absichten mit verschiedensten Dienstleistungen verknüpft."

Durch die Verbindung von Blockchain-Sicherheit mit nutzerfokussierter Innovation schafft PIN AI ein transparentes und vertrauenswürdiges Ökosystem für eine persönliche KI, die sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anwender in zahlreichen Lebensbereichen immer besser zu verstehen. Seien Sie dabei, eine Zukunft zu gestalten, in der KI Ihnen dient-laden Sie die App noch heute herunter und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Daten auf https://www.pinai.io/?name=SignUps

