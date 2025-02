Die gescheiterten Fusionsgespräche zwischen Honda und Nissan haben die Automobilbranche aufhorchen lassen. Der japanische Automobilhersteller Honda, der ursprünglich eine Verschmelzung im Wert von 60 Milliarden Dollar anstrebte, beendete die Verhandlungen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Machtverteilung. Besonders der Vorschlag, Nissan als Tochtergesellschaft zu integrieren, führte letztendlich zum Scheitern der Gespräche. Trotz des Rückschlags zeigt sich Honda in einer robusten Position: Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 5 Prozent, was hauptsächlich auf starke Fahrzeugverkäufe in den USA und einen schwachen Yen zurückzuführen ist. Der operative Gewinn belief sich auf 397,3 Milliarden Yen, was umgerechnet etwa 2,58 Milliarden Dollar entspricht.

Technische Herausforderungen in Nordamerika

Während Honda seine finanzielle Stärke unter Beweis stellt, sieht sich das Unternehmen in Nordamerika mit technischen Herausforderungen konfrontiert. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat eine technische Untersuchung von mehr als 129.000 Honda-Fahrzeugen eingeleitet. Im Fokus stehen dabei die Modelle des Honda Ridgeline der Baujahre 2017 bis 2019, bei denen Probleme mit der Rückfahrkamera aufgrund von Beschädigungen am Kabelbaum der Heckklappe aufgetreten sind. Diese Entwicklung könnte möglicherweise Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens in den USA haben, einem der wichtigsten Absatzmärkte für Honda.

