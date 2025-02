Mit Google Family Link können Eltern festlegen, was Kinder am Smartphones machen dürfen und was nicht. Neue Funktionen sollen jetzt den Schulalltag erleichtern. Kontrollieren, wie lange das Kind am Smartphone ist oder Richtlinien für die App-Nutzung festlegen - das alles ist mit Googles Family-Link-Dienst möglich. Über die App können Eltern die Geräte ihrer Kinder überwachen und einschränken, worauf der Nachwuchs Zugriff hat. Das aktuelle Update ...

Den vollständigen Artikel lesen ...