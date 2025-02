Düsseldorf (ots) -Unter dem Titel "Fortschritt gestalten - neue Herausforderungen im Glasfaserausbau" luden MICUS, BREKO und con|energy zum diesjährigen Glasfaserforum NRW im Rahmen der E-world energy & water in die Messe Essen ein. Ein ausgewogener Mix aus Panel-Diskussionen und Praxisvorträgen traf dabei den Nerv der Besucher und sorgte für einen restlos ausgebuchten Saal mit mehr als 200 Teilnehmern.In anschaulichen Bildern berichtete zunächst Rebecca Krause-Hameister vom schwierigen, aber erfolgreichen Weg der Stadtwerke Lünen, die über die Initialzündung durch ein Förderprojekt direkt in einen umfassenden eigenwirtschaftlichen Ausbau eingestiegen sind. Im Anschluss führte Kai-Timo Wilke aus, wie aus dem lokalen Netzbetreiber Sewikom ein regionaler Player geworden ist. Trotz starker Marke und Kundenbindung ist hierbei letztlich das verfügbare Kapital ausschlaggebend. Im Falle der Sewikom wurde hierzu der Weg über einen starken Investor gewählt.Dass es neben allen Erfolgsgeschichten auch Kontroversen gibt, wurde im Panel zur Kupfer-Glas-Migration deutlich. Gertrud Husch, Abteilungsleiterin Digitale Konnektivität im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ruben Queimano, CCO Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, Timo von Lepel, CEO NetCologne, Sören Trebst, CEO OXG Glasfaser GmbH, Klaus Müller, Leiter Glasfaser Telekom Deutschland GmbH und Dr. Karl-Heinz Neumann, Senior Adviser WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste zeigten auf, dass das Thema sehr unterschiedlich bewertet wird und auch im größeren Rahmen der Steigerung der Nachfrage nach Glasfaserprodukten betrachtet werden muss. Erfreulich war, dass die lebhafte und intensive Diskussion dabei nicht von Schuldzuweisungen geprägt war, sondern von den Beteiligten bei aller Klarheit in der eigenen Positionierung dennoch konsensuale Lösungen gewünscht werden.Im zweiten Panel verdeutlichten Sebastian Watermeier, SPD Fraktion NRW, Björn Franken, CDU-Landtagsfraktion NRW, Simon Japs, Referent für Breitband, Mobilfunk, Meldewesen und Wahlen Deutscher Städtetag und Stefan Hermes, Geschäftsführer KomMITT-Ratingen GmbH, dass nicht nur die Höhe der Fördermittel im Glasfaserausbau, sondern vor allem deren Planbarkeit erfolgsentscheidend ist. Bei unterschiedlichen Ansätzen zur Bereitstellung und zur Höhe von Fördermitteln herrschte Einigkeit darüber, dass deren Notwendigkeit für einen flächendeckenden Ausbau unbestritten ist.Einen Schritt weiter in der Projektumsetzung ging Stefan Kühne, kskdigital GmbH, der die Herausforderungen der NE4 und der Kundenaktivierung in den Fokus rückte. Zum Abschluss gab Sebastian Fornefeld, Geschäftsführer MICUS, noch einmal eine Einschätzung zum Gesamtmarkt. Der niedrige Glasfaserausbaustand bietet weiterhin viel Potenzial für alle Netzbetreiber, die Herausforderungen werden aber weiter zunehmen. Entscheidend sei es, nicht untätig abzuwarten, sondern in die Umsetzung und Kundengewinnung zu kommen.Den Titel aufgreifend zogen die Veranstalter ein sehr positives Fazit. Jan Simons, Leiter Landes- und Kommunalpolitik des BREKO: "Das Glasfaserforum war auch 2025 ein voller Erfolg. Bereits zum siebten Mal konnten wir gemeinsam die entscheidenden Themen rund um den Glasfaserausbau diskutieren. Spannende Podiumsdiskussionen zur Kupfer-Glas-Migration und zu Fördermitteln wurden von wichtigen Vorträgen und Impulsen begleitet. Der Glasfaserausbau hat noch eine weite Strecke vor sich und manche Weichen müssen noch richtig gestellt werden. Ein großer Dank an alle Speaker, Partner und Teilnehmenden!". Andreas Spiegel, Geschäftsführer von MICUS, stimmt zu: "Die nächste Phase des Glasfaserausbaus in Deutschland steht vor zahlreichen Herausforderungen - das Glasfaserforum macht deutlich, wie wichtig eine Zusammenarbeit und Kooperation aller Beteiligten ist."Den Herausforderungen durch aktive Fortschrittsgestaltung zu begegnen, heißt vor allem, den Dialog zwischen den Beteiligten aufrecht zu halten. Hierzu bot das Glasfaserforum NRW 2025 erneut einen wichtigen Rahmen. Großer Dank galt neben den Referenten auch den Sponsoren SEFE Securing Energy for Europe GmbH und der Faber Group. Wir freuen uns bereits auf das Glasfaserforum 2026.Über MICUSMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien mit über 4 Mrd. EUR begleitetem Ausbauvolumen und mehr als 300 begleiteten Förderprojekten.Pressekontakt:Herr Sebastian FornefeldGeschäftsführer MICUS Strategieberatung GmbHPempelforter Str. 5040211 DüsseldorfTel.: +49(0)211 49769111Email: info@micus.deOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126959/5970672