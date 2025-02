Mehrjähriger Vertrag über die Bereitstellung von Getrieben für den neu aufgelegten Porsche 911 von Singer

Ricardo, ein globales Beratungsunternehmen für Strategie, Umwelt und Technik, hat einen Vertrag über die Lieferung kundenspezifischer Schaltgetriebe an die Singer-Standorte in den USA und in Großbritannien unterzeichnet.

Die Getriebe werden exklusiv für Singer entwickelt und sind zunächst für Besitzer erhältlich, die für ihren Porsche 911 vom Typ 964 die Restaurierungsdienstleistungen Classic Turbo oder DLS Turbo von Singer wählen.

Mit seinen Classic-Diensten betrat Singer im Jahr 2009 die Automobilszene. Seitdem hat das Unternehmen Restaurierungsdienstleistungen entwickelt, die den Besitzern ermöglichen, Fahrzeuge mit Saugmotor und Turbolader zu personalisieren. Ein Porsche 911 Reimagined by Singer ist ein rares Auto, das ein ikonisches Design mit der Ingenieurskunst und Materialwissenschaft des 21. Jahrhunderts verbindet.

Das Konstruktionsteam bei Ricardo sorgt dafür, dass die Getriebe die hohen Anforderungen der Singer-Kunden erfüllen kann. Im Mittelpunkt steht die Bereitstellung eines H-Muster-Getriebes, das der zusätzlichen Beanspruchung des Antriebsstrangs in einem Fahrzeug mit Turbolader gewachsen ist. Das Getriebe wurde so konzipiert, dass es nahtlos in das vorhandene Fahrgestell integriert werden kann und trotz erhöhter Drehmoment- und Leistungsanforderungen sanfte, ruckfreie Schaltvorgänge ermöglicht.

Hergestellt und getestet werden die Getriebe im hochmodernen Midlands Technical Centre von Ricardo in Leamington Spa, Großbritannien.

Richard Guest, Managing Director, Performance Products, Ricardo, erklärt: "Wir sind hocherfreut, an diesem bedeutenden mehrjährigen Projekt mitwirken zu dürfen und Singer in Großbritannien und den USA mit einer Reihe von Getrieben zu beliefern, die das Wachstum ihres Kundenstamms unterstützen werden. Die Leidenschaft und die Liebe zum Detail, die Singer bei diesen Fahrzeugen unter Beweis stellt, passen hervorragend zu der Antriebsstrang-Expertise, die Ricardo einbringen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Singer-Team bei diesem Projekt und die Gelegenheit, unsere bestehenden Beziehungen weiter auszubauen."

Mazen Fawaz, Chief Strategy Officer, Singer Group, erklärt: "Unser Ansatz beruht immer auf kompromissloser Umsetzung. Deshalb streben wir an, mit den Besten der Welt zusammenzukommen und zu kooperieren. Ein herausragendes, überzeugendes Schaltgetriebe ist eine maßgebliche Komponente der faszinierenden Sportwagen, die wir im Auftrag der anspruchsvollsten Fahrer der Welt entwickeln. Wir freuen uns darauf, diesem Anspruch gemeinsam mit Ricardo weiter gerecht zu werden."

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Strategie, Umwelt und Technik, das an der Londoner Börse notiert ist. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Spitzentechnologie und fast 3.000 Beschäftigten in über 20 Ländern bieten wir eine herausragende Expertise bei der Bereitstellung innovativer, sektorübergreifender und nachhaltiger Lösungen zur Unterstützung der Energiewende, von Umweltdienstleistungen bis hin zu einem sicheren und intelligenten Verkehr. Unser globales Team aus Beratern, Umweltspezialisten, Ingenieuren und Wissenschaftlern steht unseren Kunden bei der Lösung der komplexesten und dynamischsten Herausforderungen zur Seite, um eine bessere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Besuchen Sie www.ricardo.com.

Über Singer

Singer wurde 2009 im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet und repräsentiert eine Philosophie, die als "A Relentless Pursuit of Excellence" bezeichnet wird.

Das Unternehmen wurde bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Besitzern des luftgekühlten Porsche 911, um individuelle Restaurierungen auf neue Art umzusetzen. Singers Philosophie gründet auf folgenden Werten:

umfassend personalisierter Ansatz und exquisite Ausführung

leidenschaftlicher Fokus auf ikonisches Design und Hommage an die berühmtesten Sportwagen der Welt

modernste Technik und Materialwissenschaft kombiniert mit Liebe zum Detail

tiefe Verbundenheit mit Kalifornien und seinem automobilen Zeitgeist

Besuchen Sie www.singervehicledesign.com.

Singer wird weder von Porsche Cars North America, Inc. oder der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG gesponsert noch ist das Unternehmen mit diesen Unternehmen verbunden. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist Eigentümerin zahlreicher eingetragener und nicht eingetragener Marken, darunter unter anderem das Porsche Crest®, Porsche® sowie die Modellnummern und -bezeichnungen und die charakteristischen Formen der Porsche-Fahrzeuge, wie beispielsweise das bundesweit eingetragene Fahrzeug 911. Die Erwähnung von Porsche Cars North America, Inc. oder Dr. Ing. h.c. F. Porsche, AG. geschützten Namen oder anderen Marken dient ausschließlich zu Referenzzwecken.

