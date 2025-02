Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat offiziell den Vertrag zur Teilnahme am IPCEI-CIS-Projekt unterzeichnet, einer von der EU geleiteten Initiative zur Schaffung einer globalen Kommunikationsplattform der nächsten Generation, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern. Die Unterzeichnung fand auf dem Campus von Infobip in Zagreb statt, wo der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic zusammen mit dem CEO von Infobip, Silvio Kutic, an der Veranstaltung teilnahm.

Mit diesem Projekt will Europa seine digitale und technologische Souveränität sichern, da viele bestehende Modelle, die den Sektor der Cloud-Infrastruktur dominieren, oft nicht mit den Datenschutz- und Transparenzvorschriften der EU übereinstimmen.

Der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic sagte: "Infobip ist ein Beispiel für kroatische technologische Exzellenz und globalen Erfolg. Der Beitritt zum Projekt von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) bestätigt seine Schlüsselrolle in der europäischen digitalen Infrastruktur. Dieses Projekt trägt zur Schaffung einer sicheren Cloud-Infrastruktur bei und unterstützt Branchen, Unternehmen und öffentliche Dienste in ganz Europa, indem es ihnen ermöglicht, innovativ zu sein und im globalen Wettbewerb zu bestehen."

Infobip wird eine globale Kommunikationsplattform der nächsten Generation entwickeln, um die Kommunikation zwischen Organisationen, Unternehmen und Bürgern in ganz Europa zu verbessern.

Infobip wird zusammen mit anderen Teilnehmern wie der Deutschen Telekom AG (direkter Projektpartner), Telefónica und Orange sowie den Technologieunternehmen SAP, Airbus und Siemens an einem gemeinsamen Ziel arbeiten der Schaffung des EU-Cloud-Edge-Kontinuums. An dem Projekt sind auch Forschungseinrichtungen wie die Universitäten Twente, Göttingen, Košice und Graz beteiligt.

Der Gesamtwert des Infobip-Projekts übersteigt 80 Millionen Euro, wobei Infobip einen erheblichen Teil der Kosten übernimmt. Darüber hinaus werden fast 35 Millionen Euro vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

Silvio Kutic, Mitbegründer und CEO von Infobip, sagte: "An der EU-Initiative sind mehr als 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus 12 Mitgliedstaaten beteiligt, die eine globale Kommunikationsplattform der nächsten Generation aufbauen wollen. Wir sind stolz darauf, dass Infobip und Kroatien Teil dieser Reise sind, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen IT-Branche stärkt. Infobip wird regelmäßig von Analysten wie IDC, Metrigy und Juniper Research als Branchenführer für globale Kommunikationsplattformen anerkannt."

Zrinka Ujevic Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Kroatien, sagte: "Die Innovation, die das IPCEI-Projekt der Europäischen Kommission für Cloud-Infrastruktur und -Dienste der nächsten Generation bietet, eröffnet europäischen Unternehmen und Bürgern ein neues Spektrum an Möglichkeiten und fördert die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung für Europa und Kroatien."

