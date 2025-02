Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche zeigten sich die Staatsanleiherenditen volatil und sind kräftig gestiegen, so Jonas Feldhusen von der Hamburg Commercial Bank.Die T-Notes-Renditen seien auf 4,61% und die Bunds auf 2,47% geklettert, womit die zehnjährigen US-Anleihen rund 20 Basispunkte höher rentieren würden als noch in der Vorwoche, als die Renditen nahezu ihren Jahrestiefpunkt gesehen hätten. Der aktuelle Anstieg unterstreiche einmal mehr die volatile Marktlage insbesondere in den USA. Dort habe die Veröffentlichung der Inflationsdaten des Januars für große Marktbewegungen gesorgt. Der Consumer Price Index sei im Januar überraschend von 2,9 auf 3,0% gestiegen und damit höher ausgefallen als vom Konsens der Analysten erwartet. ...

