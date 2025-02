Nächster Knall bei der Porsche AG: Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen fährt einen Sparkurs und will bis 2029 drastisch Stellen streichen. Aber die Porsche-Aktie gewinnt heute aus einem anderen Grund.1.900 Mitarbeiter will Porsche in Deutschland innerhalb der nächsten vier Jahre entlassen, wie durch ein Interview der Stuttgarter Nachrichten mit dem Personalchef Andreas Haffner und dem Betriebsratsvorsitzenden Harald Buck heute bekannt wurde. Der Grund liegt auf der Hand: Porsche muss angesichts ...

