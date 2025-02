Spätestens nach den nun auch stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen in den USA im Januar ist klar, dass die Börse das Thema Inflation derzeit nur peripher wahrnimmt. Vielmehr interessieren sich Anleger für die Frage, ob der neue US-Präsident Donald Trump weiterhin mit der Energie und Bestimmtheit mögliche Haushaltskürzungen verfolgt und dadurch die US-Verschuldung auf mittlere bis lange Sicht abgebaut wird.

Dafür sind Maßnahmen nötig, die den USA zunächst Schmerzen bereiten dürften, sich jedoch langfristig als große Chance entpuppen könnten. Hierzu wird dann auch die US-Notenbank ihren Beitrag leisten und die Zinsen über kurz oder lang senken müssen, da die Zinslast mit Anleiherenditen bei und über fünf Prozent langfristig nicht zu stemmen ist.

In diesem Umfeld könnte an den Börsen ein Favoritenwechsel stattfinden. Auch die starke Performance des DAX in den vergangenen Wochen und Monaten deutet diesen an. Zwar spielt SAP mit seiner großen Gewichtung in der aktuellen Rally die wichtigste Rolle, doch ist das Comeback von Volkswagen, BMW, BASF und ThyssenKrupp sehr positiv zu sehen.

Es könnte in den kommenden Monaten interessant werden, sollte SAP in eine Korrektur gehen und die eher ungeliebte Old-Economy ihre Erholung fortsetzen. Der DAX dürfte dann zwar tendenziell fallen, aber mehr Aktien hätten eine positive Performance. Bisher erscheint es als utopisch, jedoch ist Logik an der Börse erst mit dem zweiten Blick zu erkennen und auch oft erst im Nachhinein.

