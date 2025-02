Hamburg (ots) -Was passiert, wenn sich die Agentur- und Werbebranche zusammenschließt? Eine der sichtbarsten und kraftvollsten Kampagnen zur Bundestagswahl 2025 entsteht. Mit der Botschaft "Rechts kann uns kreuzweise" ruft die in Hamburg gestartete Kampagne dazu auf, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich klar gegen ideologische Strömungen zu positionieren, die demokratische Werte und Vielfalt bedrohen. Bis zur Wahl werden damit bundesweit mehr als 100 Millionen Sichtkontakte erzielt - dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Unternehmen, Werbetreibender und Influencer:innen.Die Initiative wurde von der Hamburger Unternehmerin und Geschäftsführerin der Marketingagentur rock&stars, Stefanie Polster, ins Leben gerufen. Was als lokales Statement begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer bundesweiten Bewegung."Diese Unterstützung zeigt, dass wir alles andere als handlungsunfähig sind. Gemeinsam sind wir laut. Denn in unserer Branche gibt es nicht nur Kreativität, sondern auch eine enorme Kraft, wenn wir uns zusammentun und echtes Engagement und gelebte Haltung zeigen. Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung aus unserer Branche: für jede Fläche, jede Arbeitsstunde, jede Idee, die hilft, die Message weiter zu verbreiten", so Polster.Werbeflächen und Millionenreichweiten: Ein starkes Netzwerk mobilisiert sichVon Anfang an war die Resonanz überwältigend. Zahlreiche Unternehmen haben sich mit Spenden oder Gratisreichweiten an der Aktion beteiligt. Hier ein Überblick der wichtigsten Partner:- Hamburger Ding zeigt die Kampagne auf der Mediawall an der Reeperbahn und erreicht bis zu 10 Millionen Kontakte bis zur Wahl- Lucky Tiger Immersive Media stellt die Fläche über Susis Showbar auf der Reeperbahn zur Verfügung - mit ca. 5 Millionen Kontakten bis zur Wahl- Pool One Giant Media stellt prominente Werbeflächen in Bremen und Hamburg mit riesiger Reichweite zur Verfügung- HYGH AG und FRAMEN stellen ihrgroßes Netzwerk an digitaler Außenwerbung zur VerfügungDas Mural: 110 Quadratmeter Haltung im Herzen HamburgsEin absolutes Highlight der Kampagne ist das überdimensionale Mural in der Hamburger Sternschanze. Die visuelle Botschaft ist klar und unübersehbar: Haltung zeigen für Demokratie und Vielfalt. Mit knapp 1 Million Kontakten bis zur Wahl ist das Mural nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein starkes Statement.Für die Umsetzung hat Aimal Jahed, Geschäftsführer von outframe Werbemedien, sein gesamtes Netzwerk aktiviert, um das Kunstwerk nahezu kostenfrei zu realisieren. So wurde die Fläche kostenlos zur Verfügung gestellt, es gab große Rabatte bei Gerüst und Material sowie Verpflegung von lokalen Gastronomen - nicht zu vergessen die Künstler, die das Mural ehrenamtlich umgesetzt haben. "Für mich ein absolutes Herzensprojekt", so Jahed. "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Haltung zu zeigen." HIER geht es zum Film über die Entstehung des Murals und Reaktionen von Passant:innen.Unterstützung aus der Gesellschaft: "Wir sind nicht handlungsunfähig"Neben den Unternehmen schließen sich auch immer mehr namhafte Influencer:innen, wie beispielsweise Sanijel Jakimovski, der Kampagne an und verbreiten die Botschaft über ihre Reichweite. Dies sorgt für eine noch größere Sichtbarkeit und mobilisiert insbesondere junge Wählende.Auch Politiker:innen unterschiedlicher Parteien schließen sich der Kampagne an und teilen den Aufruf auf Instagram. Hier geht es nicht mehr nur um Wahlkampf, sondern um Zusammenhalt und Verteidigung von Werten."Ich kann verstehen, dass es aktuell nicht einfach ist, sich überhaupt mit einer Partei oder Person komplett zu identifizieren", sagt Initiatorin Stefanie Polster. "Aber wir müssen Haltung zeigen und als Gesellschaft ein Gegengewicht zu denjenigen bilden, die hart erkämpfte Freiheiten und Rechte sowie einzelne Gruppen angreifen."Auch Elaha Hakim von der Aab Humanitarian Association betont: "Die eigentliche Frage ist nicht, was die Spalter sagen, sondern wie wir darauf reagieren. Es liegt an uns, ob aus Einzelstimmen eine Bewegung wird."Die engagierte Hamburger Unternehmerin Homeira Amiri ergänzt: "Es kann nicht sein, dass die Stimmen der Hetze lauter sind als die der Vernunft, des Respekts und des Zusammenhalts. Mehr als 24 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Sie sind Teil unserer Gesellschaft, leisten ihren Beitrag und gestalten unser Land mit. Dennoch werden sie immer wieder pauschalisiert und auf einige wenige negative Beispiele reduziert."Die Aab Humanitarian Association gGmbH steht hinter der Kampagne. "Wir teilen so viel mehr, als uns trennt", sagt Vesna Donic von der Aab. "Es liegt an uns, Verantwortung zu übernehmen und uns für eine Gesellschaft einzusetzen, die nach Lösungen sucht - nicht nach Schuldigen." Die Organisation hat die Spendenaktion "1EUR für Vielfalt" ins Leben gerufen, um die Kampagne weiter sichtbar zu machen und politische Forderungen zu unterstützen. Hier sind bereits mehrere Tausend Euro von Spenderinnen und Spendern zusammengekommen.Jetzt mitmachen: Gemeinsam laut sein!"Die riesige Resonanz zeigt: Wir sind nicht handlungsunfähig", sagt Stefanie Polster. "Wenn wir gemeinsam Haltung zeigen und laut sind, dann können wir etwas bewegen."Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter: https://www.instagram.com/kreuzweise_gegen_rechts/ oder www.aab-human.de/rechtskannunskreuzweiseNamen der umsetzenden Künstler für das Mural:- Nguyen-Janzen, Anh Duc- Tim Siemokat- Marlo Klinnert- David Miller- Christian Steffens- Nelson Monteiro (Outframe)- Aimal Jahead (Outframe)Weiteres Bildmaterial steht HIER (https://we.tl/t-vmMJtiMD1A) zum Download bereit.Pressekontakt:Katja Derowredroses communications GmbHk.derow@redroses-pr.com0162-4311376Original-Content von: rock&stars, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178646/5970699