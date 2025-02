Kinaxis® (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, hat mit Blue Yonder Group, Inc. eine Vergleichsvereinbarung geschlossen, um alle anhängigen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmen vollständig beizulegen. Dies umfasst auch die Patentverletzungsklagen von Blue Yonder und die Gegenklagen von Kinaxis wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen.

Die Bedingungen der Vergleichsvereinbarung sind vertraulich.

