© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Handelt es sich bei offenen Immobilienfonds um die nächste Finanzblase? Immer mehr zeigt sich, dass Anleger hier falsch beraten wurden, es drohen Milliardenverluste . So können sie sich wehren. In der Phase der Null- und Negativzinsen begannen viele Anleger, die ihr Geld bis dahin überwiegend in festverzinslichen Anlagen investiert hatten, sich nach Alternativen im Bereich der Sachwerte umzuschauen. Wem Aktien zu risikoreich waren, dem wurde von den Banken gerne offene Immobilienfonds empfohlen. Sie sollten das miteinander verbinden, wonach an den Finanzmärkten bekanntermaßen viele suchen: eine attraktive Rendite bei geringem Risiko. Doch wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es …