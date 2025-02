© Foto: aerial-drone - Adobe Stock

Der Betreiber des deutschen Gasmarktes äußerte gegenüber Bloomberg, dass er sich in "intensiven Gesprächen" mit den Behörden über mögliche Fördermittel zur Auffüllung der Gasspeicher befindet. Trading Hub Europe GmbH (THE) - zuständig für das reibungslose Funktionieren des deutschen Gasmarktes - hatte im vergangenen Monat Überlegungen zu Fördermitteln für Lieferanten vorgestellt. Diese Fördermittel würden genutzt werden, um einen Vorrat für den nächsten Winter aufzubauen. Die Nachricht hatte zu heftigen Preisschwankungen auf dem Gasmarkt geführt. "Es wurde noch keine Entscheidung getroffen", sagt der Geschäftsführer von THE, Torsten Frank, in einem Interview zu Bloomberg. Die Einführung von …