XRP-Kurs: Analyst sieht Potenzial für Anstieg auf bis zu 1.000 US-Dollar

Nach dem beachtlichen Kursanstieg von Ripple (XRP) im November zeigen sich viele Anleger optimistisch für die weitere Entwicklung der Kryptowährung. Die Frage nach einem möglichen Anstieg in den Bereich von 100 bis 1.000 US-Dollar beschäftigt dabei viele Investoren.

Experte prognostiziert deutliche Kurssteigerungen

Matthew Brienen, Chief Operating Officer bei CryptoCharged, sieht großes Potenzial für XRP in den kommenden Jahren. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video äußerte er sich zuversichtlich, dass der Altcoin innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Kurs zwischen 100 und 1.000 US-Dollar erreichen könnte. Der genaue Zeitpunkt hänge dabei von den Bullenzyklen am Kryptomarkt ab.

Der Experte begründet seinen Optimismus vor allem mit den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von XRP. Besonders das Potenzial bei internationalen Überweisungen hebt er hervor, wo Zahlungen innerhalb von Sekunden für minimale Gebühren durchgeführt werden können. Dies zeigt sich bereits in der praktischen Umsetzung, da beispielsweise die Bank of America einen Großteil ihrer internen Transaktionen auf XRP umgestellt hat.

Bitcoin Bull Projekt startet vielversprechenden Presale

Ein neues Projekt namens Bitcoin Bull befindet sich aktuell in einer frühen Phase des Presales und hat bereits 900.000 US-Dollar an Anlegergeldern eingesammelt. Das Konzept sieht vor, dass nach jedem BTC-Kursanstieg um 25.000 US-Dollar entweder Token verbrannt oder echte Bitcoins via Airdrop an die Anleger ausgeschüttet werden.

Neben der Chance auf Kurssteigerungen bietet Bitcoin Bull seinen Investoren auch attraktive Staking-Möglichkeiten. Für die ersten zwei Jahre werden aktuell Rewards von 621 Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt, wenn Anleger ihre Coins staken. Bereits jetzt befinden sich 168 Millionen Coins im Staking-Prozess.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.