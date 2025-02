Breaking Krypto News: EX-Binance-CEO postet Hund Broccoli - 100x Chance?

Bei Changpeng Zhao, der auch als CZ bekannt ist, handelt es sich um einen der einflussreichsten Krypto-Influencer. Dieser hat gerade eben auf seinem X-Profil Bilder von sich und seinem Hund Broccoli geteilt, während gleichzeitig ein passender Memetoken erstellt wurde.

Einige erwarten, dass der neue Memecoin $BROCCOLI möglicherweise eine Chance von 100x bieten könnte. Schon jetzt verfügt der Broccoli-Token über die Website broccolitoken.io und konnte innerhalb der ersten Minuten nach dem Start auf 0,01015602 USD steigen sowie eine Marktkapitalisierung von 20,31 Mio. USD erzielen.

Gefunden werden kann die Adresse des Smart Contracts unter anderem auf der Website von DEXTools. Handelbar sind sie mit digitalen Geldbörsen, wobei vor allem die Best Wallet aufgrund ihrer Vielseitigkeit hervorzuheben ist.

https://twitter.com/cz_binance/status/1890071433214038103

Begonnen hatte alles mit dem Start des Test-Token, welcher im Zusammenhang eines Tutorials für die Launchplattform Four.Meme entstanden ist. Dieser konnte rasant eine Marktkapitalisierung in Höhe von 500 Mio. USD erreichen, bevor es zu einem Crash gekommen ist.

Laut den Aussagen von CZ hätte dieser nichts mit dem Memecoin zu tun gehabt. Dennoch wurden chinesische Investoren durch einen Kaufrausch in diesen Coin getrieben und haben den Kurs explodieren lassen.

Alles über die Entstehungsgeschichte des CZ-Memecoins: Von TST zu BROCCOLI

Noch am 9. Februar hat sich CZ mit einer langen Nachricht zu dem Vorfall des Test-Coins geäußert. In dieser hat er sich von diesem distanziert, welcher inzwischen auf Binance gelistet wurde.

Darüber hinaus hat er sich Gedanken über die Branche der Memecoins und die Spekulanten gemacht, welche diese anziehen. Einen Auszug aus dieser finden Sie in einer übersetzten Version im Folgenden:

"6.1 In den letzten vier Jahren verklagte eine mächtige Regulierungsbehörde fast jeden, der einen Utility-Token besaß, mit der fälschlichen Behauptung, es handele sich um Wertpapiere. Also begannen die Leute, Memes zu lancieren.

6.2 Es gibt Gruppen von Händlern, die als Spekulanten bekannt sind. Mit Dingen, die einen klaren, greifbaren Wert haben, lässt sich schwerer spekulieren. Sie bleiben um den eindeutigen Wert herum. Dies ist in der Tat eine Herausforderung für RWA. Ein Gebäude, dessen Wert nicht stark schwankt, wird zum Beispiel nicht viel gehandelt. Dann ist die Liquidität gering, das Orderbuch wird dünn und die Handelsaktivität noch geringer - ein Teufelskreis.

6.3 Meme sind lustig usw. Das ist eine kulturelle Sache. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Es gibt viele eingefleischte Verfechter von Memen. Stellen Sie sich nicht gegen die Gemeinschaft.

7. Schließlich ist es klar, dass es viel Geld gibt, das bereit ist, in den Markt zu investieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie müssen Dinge bauen, die die Leute wollen.

Viel Spaß beim Bauen und beim Memen! Und managen Sie Ihre Risiken"

CZ klärt sich über die Prinzipien des Memecoin-Marktes auf

Wenige Tage später hat CZ den X-Nutzer Crypto Kemal gefragt:

"Ehrliche Frage eines Neulings. Wie funktioniert das? Ich teile den Namen und das Bild meines Hundes, und dann erstellen die Leute Memecoins? Woher weiß man, welcher davon "offiziell" ist? Oder spielt das überhaupt eine Rolle?

(Ich sehe viele Leute, die nach einem Namen und einem Bild fragen.)"

Daraufhin erwiderte dieser, dass sie einen Namen und ein Foto benötigen. CZ schrieb dann:

"Jetzt habe ich die Antworten. Ziemlich interessant, wie die Dinge funktionieren. Werde einen Tag oder so darüber nachdenken, wie immer bei großen Entscheidungen . Seine Privatsphäre respektieren oder den Hund für die Sache enthaupten? Na ja, vielleicht interagiere ich sogar mit ein paar der Memes auf BNB Chain. "

Unmittelbar danach gab er dann bekannt, dass er das Bild des Hundes um umgerechnet 17:00 Uhr deutscher Zeit posten wird.

https://twitter.com/cz_binance/status/1890025255084966232

Daraufhin folgte der bereits zu Beginn dieses Artikels geteilte Beitrag von CZ, welcher somit auch der Anfang des neuen Memecoins Broccoli war.

CZ hat den potenziell nächsten großen Memecoin-Hype gestartet

Bemerkenswert ist der Sinneswandel von CZ, welcher zuvor noch die Memecoins kritisiert hat, da sie von dem Aufbau von DApps und anderen sinnvollen Anwendungen ablenken würden. Derweilen hat er aber auch ihre Vorzüge für die On-Chain-Aktivität und ihren kulturellen Wert erkannt.

Im November 2024 hat CZ noch den Memecoin-Wahn beklagt und geäußert, dass es nun "ein bisschen seltsam wird". Indessen schließt sich jedoch der Kreis, da er jetzt einer der größten Unterstützter der Memetoken geworden ist. Einen ähnlichen Sinneswandel hatte kürzlich auch der CryptoQuant-Geschäftsführer vollzogen.

Nun geht CZ davon aus, dass die Memecoins das Interesse an anderen Angeboten des Web3 erwecken können, wie es auch die vielen neuen Wallets im Zusammenhang mit $TRUMP gezeigt haben. Leere Memetoken sind dabei im Gegensatz zu den regulären Coins perfekt für die Spekulation geeignet, die schwerer zu bewerten sind.

Jetzt pumpt der Memecoin $BROCCOLI, welcher die Aufmerksamkeit der Spekulanten auf sich gezogen hat. Denn viele haben sich nach dieser Ankündigung von CZ über das Hundebild schon in Position gebracht.

Somit konnte der Coin bedeutend steigen, während er für jede Menge FOMO gesorgt hat. Denn viele wollen besonders schnell zu Beginn einsteigen, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen.

