Frankfurt (ots) -Die Freude über die angekündigten Gespräche zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine schlägt schnell in Ärger um. Denn US-Präsident Donald Trump geht es nicht um einen nachhaltigen Frieden. Dazu müsste er die Ukraine und deren europäische Verbündete in die Verhandlungen einbeziehen. (...)Nein, Trump will das komplexe Problem des Ukraine-Krieges nicht umsichtig lösen. Er will auch nicht den hybriden Krieg Russlands gegen Europa stoppen. Er will lieber weiter für Schlagzeilen sorgen und sich als starken Mann produzieren, der mit anderen wie mit Putin die Welt neu ordnet. Aber vor allem will er mit Deals dafür sorgen, dass die USA nicht mehr der Zahlmeister sind. (...)Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5970728