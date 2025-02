Die Kontron-Aktie zeigte im Tagesverlauf eine durchwachsene Performance am XETRA-Handelssystem. Nach einem vielversprechenden Start in den Handelstag bei 19,93 EUR bewegte sich das Papier zunächst aufwärts und erreichte kurzzeitig die 20-Euro-Marke. Im weiteren Verlauf geriet der Kurs jedoch unter Druck und rutschte auf ein Tagestief von 19,65 EUR ab. Bemerkenswert ist die deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 22,44 EUR, das am 7. Juni 2024 markiert wurde. Aktuell liegt der Kurs etwa 13,5 Prozent unter diesem Höchststand, während das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR vom 5. November 2024 rund 23 Prozent unter dem derzeitigen Niveau liegt.

Positive Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine erfreuliche Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte Kontron den Gewinn je Aktie auf 0,39 EUR steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,30 EUR entspricht. Auch beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Zuwachs von über 42 Prozent auf 427,74 Millionen EUR. Analysten bleiben für die Zukunft optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,49 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,60 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 0,679 EUR je Aktie.

