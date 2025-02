Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen"), gab heute ungeprüfte Goldverkäufe in Höhe von 28,7 Millionen US-Dollar im Januar bekannt. Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Monatliche Höhepunkte

Die Goldverkäufe erreichten im Januar 2025 28,7 Millionen US-Dollar (41,3 Millionen kanadische Dollar1 den zweithöchsten Monatsumsatz, verglichen mit 26,9 Millionen US-Dollar (36,1 Millionen kanadische Dollar) im Januar 2024.

Der Anstieg bei den Verkäufen von 1,8 Millionen US-Dollar oder +6,7 gegenüber Januar 2024 ist auf einen Anstieg des Verkaufspreises (+27,5 %) zurückzuführen, der durch einen Rückgang des Volumens (20,8 %) ausgeglichen wurde.

Im Januar lag der Verkaufspreis für Gold bei durchschnittlich 2.737 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 2.030 US-Dollar pro Unze im Januar 2024, was einem Anstieg von 34,8 gegenüber Januar 2024 entspricht.

Die Anlage Veta Dorada verarbeitete im Januar 2025 fast 15.000 Tonnen Erz, verglichen mit 15.000 Tonnen im Januar 2024.

Das Unternehmen wird Ende Februar seine Finanzprognose für 2025 und Ende März seine Jahresfinanzergebnisse für 2024 veröffentlichen.

Über Dynacor

Dynacor ist ein Goldverarbeiter mit Sitz in Montreal, Kanada, der Dividenden ausschüttet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erz, das von der ASM-Industrie (artisanal and small-scale mining) erworben wurde. Dynacor ist in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kleinbergbauern verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auf andere Gerichtsbarkeiten auszudehnen.

Dynacor stellt Gold umweltfreundlich und sozialverträglich her durch das PX IMPACT® Goldprogramm. Eine wachsende Anzahl von Unternehmen aus den Branchen Juweliere, Uhrenhersteller und Investments zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner einen geringen Aufschlag für dieses PX IMPACT® Gold. Dieses Geld fließt direkt in Bildungs- und Gesundheitsprogramme der Kommunen, in denen unsere Betreiber von kleinen Goldminen leben.

Dynacor wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Ticker DNG gehandelt und ist im TSX30 2024 gelistet. Der TSX30 ist eine jährliche Rangliste der 30 leistungsstärksten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX) über einen Zeitraum von drei Jahren.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

_________________________________ 1 Die Verkäufe werden anhand des durchschnittlichen monatlichen Wechselkurses umgerechnet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Ruth Hanna

Director, Investor Relations

T: 514-393-9000 #236

E: investors@dynacor.com

Website: https://dynacor.com