Altcoin Season steht bevor - Technischer Analyst sieht Starttermin am 14. Februar 2025

Die Kryptowährungsbranche steht möglicherweise vor einem bedeutenden Wendepunkt. Während Bitcoin in den vergangenen Monaten die Führung übernommen hat, deuten technische Analysen darauf hin, dass die lang erwartete Altcoin Season kurz bevorsteht - eine Phase, in der alternative Kryptowährungen gegenüber Bitcoin überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.

Technische Analyse deutet auf Beginn der Altcoin Season hin

Der technische Analyst Pepa hat auf der Social-Media-Plattform X eine detaillierte Analyse vorgestellt, die den Beginn der Altcoin Season für den 14. Februar 2025 prognostiziert. Seine These basiert auf der Analyse der gesamten Marktkapitalisierung der Altcoins im Verhältnis zu Bitcoin. Diese Metrik hat kürzlich ihre untere Trendlinie getestet, was in der Vergangenheit bereits zweimal der Auslöser für eine anschließende Altcoin Season war.

Historische Daten untermauern diese Prognose. Die letzten Altcoin Seasons begannen am 14. Februar 2017 und am 1. Januar 2021, was ein wiederkehrendes Muster im Frühjahr nahelegt.

Skeptische Stimmen warnen vor veränderten Marktbedingungen

Der bekannte Chartanalyst Ali Martinez äußert jedoch Bedenken bezüglich einer möglichen Altcoin Season. Er verweist auf die drastisch gestiegene Anzahl von Altcoins - von weniger als 500 in 2013/14 auf aktuell über 36,4 Millionen Projekte.

Die veränderten Marktbedingungen und die verstärkte Konkurrenz um Investorengelder könnten es für die breite Masse der Kryptowährungen schwierig machen, die notwendige Nachfrage zu generieren. Zudem bevorzugen Anleger derzeit Bitcoin aufgrund der besseren regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere durch die ETF-Zulassungen.

Bitcoin Bull Projekt startet vielversprechenden Presale

Das neue Bitcoin Bull Projekt hat bereits in der frühen Presale-Phase eine Million US-Dollar eingesammelt. Das Konzept sieht vor, dass nach jedem BTC-Kursanstieg um 25.000 US-Dollar entweder Token verbrannt oder echte Bitcoins via Airdrop an die Anleger ausgeschüttet werden.

Das Staking-Programm bietet Anlegern zusätzlich die Möglichkeit, in den ersten zwei Jahren eine jährliche Rendite von 621 Prozent zu erzielen. Aktuell befinden sich bereits 168 Millionen Coins im Staking-Prozess.

