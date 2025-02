Bitcoin-Prognose: Wall Street erwartet trotz Korrektur Kursziele bis 250.000 US-Dollar

Der Bitcoin geriet am Mittwoch nach höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen unter Druck und fiel zeitweise auf 94.000 US-Dollar. Doch langfristig sehen Experten der Wall Street weiterhin erhebliches Kurspotenzial für die größte Kryptowährung.

Analysten bleiben trotz Rückschlag optimistisch

Tom Lee, Chefstratege von Fundstrat, prognostiziert für Bitcoin in diesem Jahr ein Kursziel von 250.000 US-Dollar. Seine Prognose stützt er auf drei zentrale Faktoren: Steigende Zuflüsse durch die neu zugelassenen Bitcoin-ETFs in den USA, ein geringeres Angebot durch das bevorstehende Halving sowie sinkende Zinsen, die generell positiv für spekulative Assets sind.

Der Chef der Vermögensverwaltung VanEck, Jan van Eck, zeigt sich ebenfalls zuversichtlich und erwartet in diesem Zyklus Kurse zwischen 150.000 und 180.000 US-Dollar. Langfristig rechnet VanEck sogar mit einem Bitcoin-Kurs von 300.000 US-Dollar binnen der nächsten zehn Jahre, getrieben durch die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Alternative zu Gold.

