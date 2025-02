Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 février/February 2025) - At the request of the company, BioHarvest Sciences Inc. will be delisted from the CSE effective market close on February 14, 2025.

BioHarvest Sciences will continue to trade on the Nasdaq.

For further in details please see the BioHarvest Sciences news release.

_________________________________

À la demande de la société, BioHarvest Sciences Inc. sera radiée de la cote du marché effectif de la CSE le 14 février 2025.

BioHarvest Sciences continuera d'être cotée au Nasdaq.

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de BioHarvest Sciences.

Date : Market Close/Clôture du marchés Le 14 février/February 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : BHSC

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)