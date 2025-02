Der Dax in einem Crack-up-Boom, während die Wall Street sich sagt: na gut, die Zölle kommen, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt - das ist furchtbar bullisch. Inflation in den USA? Steigt, macht aber nix, hätte ja noch schlimmer kommen können. Derzeit herrscht ein bißchen viel Wunschkonzert - das geht so lange gut, biss es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...