Andersen Global erweitert sein Rechtsberatungsangebot in Dänemark durch eine Kooperationsvereinbarung mit Hansen TaxLegal, einer renommierten und international tätigen Kanzlei für Steuerrecht mit Sitz in Kopenhagen.

Hansen TaxLegal besteht aus erfahrenen Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich des Steuerrechts und umfassender Erfahrung mit der dänischen Steuerverwaltung. Sie betreuen eine vielfältige Klientel, darunter Juristen, Buchhalter, vermögende Privatpersonen, Kapitalfonds, Unternehmen und Hauptaktionäre. Das Team, das von Chambers and Partners regelmäßig als führendes Unternehmen anerkannt wird, ist auf die Entwicklung strategischer, kundenorientierter Lösungen für Vermögensverwaltung, Zivilrecht, Nachfolgeplanung, Stiftungen und Treuhandvermögen, Risikomanagement, Verrechnungspreise, Umstrukturierung, Kauf- und Verkaufsvereinbarungen sowie Steuerberatung spezialisiert.

"Als Unternehmen, das sich der Erzielung substanzieller Ergebnisse für unsere Kunden verschrieben hat, konzentrieren wir uns darauf, Lösungen zu finden, wo andere Herausforderungen sehen", so Managing Partner Jan Hansen. "Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit Andersen- und Big-Four-Wurzeln, die eine strategische Perspektive in die Kundenbeziehungen einbringen und sicherstellen, dass wir die Ziele unserer Kunden effektiv erreichen. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, den Umfang unserer Dienstleistungen zu erweitern und unseren Kunden sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: "Hansen TaxLegal genießt hohes Ansehen für seine fundierten lokalen Kenntnisse und sein unerschütterliches Engagement, Mehrwert für Kunden zu schaffen. Wir pflegen seit einigen Jahren eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu Jan und seinem Team, sodass diese Zusammenarbeit der ideale nächste Schritt ist. Ihre Expertise in den Bereichen vermögende Privatkunden und internationale Steuerangelegenheiten macht sie zu einer starken Ergänzung für unsere globale Organisation. Sie tragen außerdem zum Aufbau einer nahtlosen, multidisziplinären Plattform in der Region bei und stärken unsere Fähigkeit, den sich wandelnden Bedürfnissen von Kunden in Dänemark und darüber hinaus gerecht zu werden."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten weltweit zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute über 18.000 Fachkräfte an über 500 Standorten weltweit, die zu Mitglieds- und Kooperationsfirmen gehören.

