HE Saeed Mohammed Al Tayer, Doctor of Medicine und CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), gab bekannt, dass die DEWA im Jahr 2024 die weltweit niedrigste Stromausfallzeit (CML) erzielte. Dies bedeutet einen Rekord von lediglich 0,94 Minuten pro Kunde und bricht ihren Rekord von 1,06 Minuten im Jahr 2023. Dies liegt deutlich unter dem 15-Minuten-Durchschnitt führender europäischer Versorgungsunternehmen.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

"Wir lassen uns von der Vision und den Richtlinien Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai leiten, um Dubai zur weltweit führenden Stadt mit der besten Lebensqualität zu machen. Um dies zu erreichen, entwickeln wir die Strom- und Wasserversorgungsinfrastruktur durch Innovationen kontinuierlich weiter. Dies verfolgen wir als zentralen Ansatz, um die Versorgungsunternehmen durch ein intelligentes und zusammenhängendes Netzwerk zu verwalten. Dadurch werden wir in die Lage versetzt, unsere Dienstleistungen nach höchsten Qualitätsstandards und höchsten Standards der Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zur Verfügung zu stellen und den Dubai 2040 Urban Master Plan und die Dubai Economic Agenda (D33) zu unterstützen, die darauf abzielen, Dubai unter den Top 3 Städten der Welt zu positionieren. Wir haben die Stromausfallzeit in Dubai im Jahr 2012 von 6,88 Minuten pro Jahr auf lediglich 0,94 Minuten im Jahr 2024 reduziert. Dies unterstreicht unsere Innovationsführerschaft und Akzeptanz der neuesten disruptiven Technologien der vierten industriellen Revolution, um die Belastbarkeit, Agilität und Bereitschaft der DEWA zu verbessern und den wachsenden Bedarf an Strom und Wasser in Dubai zu decken", so HE Saeed Mohammed Al Tayer

"Das Smart Grid, das wir schrittweise bis zum Jahr 2035 durch Investitionen in Höhe von 7 Milliarden AED umsetzen, hat maßgeblich zum Erreichen dieses Meilensteins beigetragen. Es bietet erweiterte Funktionen, einschließlich einer verbesserten Energieübertragungs- und -verteilungseffizienz, reduzierter Ausfallzeiten und eines verbesserten elektrischen Lastmanagements. Ein Schlüsselprogramm, das im Rahmen des Smart Grids eingeführt wurde, ist das Automatic Smart Grid Restoration System, das erste seiner Art im Nahen Osten und Nordafrika. Es verbessert die Kontrolle, Verwaltung und Überwachung des Stromnetzes. Bei seinem Betrieb rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen nutzt es intelligente, innovative und zentralisierte Systeme, um Fehler zu lokalisieren, sie anschließend zu isolieren und den Dienst automatisch wiederherzustellen und somit die Netzautomatisierung, Fehlererkennung und schnelle Wiederherstellung des Dienstes zu verbessern", ergänzte Al Tayer

