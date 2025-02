Schöne neue Meme-Coin Welt? 500 Millionen Dollar Verlust durch Scam Meme-Coins

Meme-Coins gehörten im vergangenen Jahr zu den großen Gewinnern, nicht zuletzt dank Plattformen wie Sun.Pump oder Pump.Fun. Doch Licht und Schatten liegen auch bei den "Scherzwährungen" eng beieinander. Neben den Rug Pulls gibt es auch immer wieder Scam Coins. Letzte verursachten einen Schaden von 500 Millionen US-Dollar bei den Anlegern. Besonders perfide: Oft wurden im Vorfeld Social Media Konten von Prominenten gehackt, um die Token zu bewerben - aber eben nicht immer.

Im Sommer vergangenen Jahres boomten die sogenannten Promi Meme-Coins. Caitlin Jenner launchte beispielsweise erst ihren JENNER Coin, zunächst auf Solana mithilfe des enorm umstrittenen Beraters Sahil Arora. Die beiden zerstritten sich, Jenner bezeichnete Arora als Scammer und der Token zog zu Ethereum um. Mittlerweile ist JENNER um über 90 % abgestürzt. Caitlyn Jenner selbst hatte ihren Token vorher exzessiv bei X beworben. Mittlerweile ist davon nichts mehr zu lesen. Ähnlich war es beim JASON Token von Jason Derulo. Der Coin ist ebenfalls um über 90 % abgestürzt. Auch der MOTHER Coin von Iggy Azalea notiert über 90 % unter seinem Allzeithoch. Sie macht aber weiterhin eifrig Werbung für ihren Token auf X. Der letzte Fall eines aufsehenerregenden Promi Meme-Coin Rug Pulls war der HAWK Coin des "Hawk Tuah Girls" Hailey Welch. Kurz nach dem Launch stieg der Coin auf eine Marktkapitalisierung von über 490 Millionen US-Dollar. Dann ging es rasant nach unten. Innerhalb weniger Stunden brach der Coin um 91 % ein. Es kam heraus, dass 80 % der Coins in Wallets gehalten wurden, die mit dem Team und Welch selbst in Verbindung gebracht wurden. Als der Coin explodierte, wurden die Token sukzessive aus diesen Wallets verkauft. Mittlerweile sehen sich Welch und ihr Team mit etlichen Klagen konfrontiert, wobei das "Hawk Tuah Girl" zugesagt hat, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten

I take this situation extremely seriously and want to address my fans, the investors who have been affected, and the broader community. I am fully cooperating with and am committed to assisting the legal team representing the individuals impacted, as well as to help uncover the…