KI-Markt wächst und neuer $MIND-Coin könnte 1 Mrd. USD erreichen

Künstliche Intelligenzen haben in der letzten Zeit ein bedeutendes Wachstum erfahren und dennoch befinden sie sich erst an ihrem Anfang. So wurde auch erst kürzlich der Vorverkauf des neuen KI-Agenten-Coins Mind of Pepe gestartet und hat bereits über 6,03 Mio. USD eingeworben.

Die KI-Agenten stellen den nächsten Schritt des KI-Marktes dar, denn sie implementieren die fortschrittlichen Technologien in einer Reihe von Branchen und Dienstleistungen, wozu auch das Trading gehört.

Einige Operationen können Maschinen dabei wesentlich effizienter als Menschen ausführen, somit können sich diese anderen Dingen widmen. Auch Mind of Pepe soll über Fähigkeiten verfügen, welche bisher nur von Menschen ausgeführt werden konnten.

So nutzt er unter anderem die Schwarmintelligenz in den sozialen Medien für den Kryptomarkt und verbindet diese mit dem viralen Memecoin-Sektor. Dabei repräsentiert er eine Art Onlinepersönlichkeit, welche auf die Welt um sich herum reagiert und innerhalb eines Rahmens intelligente Entscheidungen treffen kann.

Zu den Tätigkeiten von Mind of Pepe zählen unter anderem Interaktionen mit Influencern, das Leiten von Diskussionen, Meinungen verbreiten und sogar der Start neuer Memecoins, welche die aufkommenden Trends nutzen. All dies findet innerhalb einer Gated-Community statt, zu welcher lediglich die Tokeninhaber Zugriff erhalten.

Mit diesem Konzept konnte das Projekt innerhalb rund nur eines Monats mit seinem Fundraising eine Summe von 6 Mio. USD erzielen. Diese haben vermutlich das vielversprechende Potenzial in der Fusion aus Blockchain und künstlicher Intelligenz erkannt. Denn die Möglichkeit, einen Token mit einem souverän agierenden Agenten zu kombinieren, hat weitreichende Auswirkungen.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die $MIND-Coins für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0033188 USD angeboten. Dieser wird allerdings nur noch maximal für 32 Stunden oder bis zum Erreichen des nächsten Finanzierungsziels von 6.719.351 USD verfügbar sein.

Mind of Pepe fordert Konkurrenz mit seiner Pepe-Viralität heraus

Der KI-Agent Mind of Pepe kann mit unterschiedlichsten dezentralen Anwendungen interagieren. So verwaltet er etwa seine eigene Wallet und eigenen Social-Media-Accounts wie auf X und Telegram. Über diese und fortschrittliche Web3-Technologien der nächsten Generation erhalten die Kryptoinvestoren zudem einige Einsichten in den Kryptomarkt.

Diese Entwicklungen sollen durch die Nutzung des viralen Memecoin-Images finanziert und vorangetrieben werden. Mit diesem konnte auch der von dem US-Präsidenten herausgegebene $TRUMP-Coin innerhalb weniger Tage bedeutende Kursgewinne erzielen.

Mind of Pepe soll sich dabei insbesondere durch das virale Potenzial des Frosches in Kombination mit den revolutionären KIs auszeichnen und von anderen absetzen.

Der ersten KI-Agenten-Anbieter des Kryptomarktes wurden im Jahr 2017 mit der Artificial Superintelligence Alliance ($FET) gestartet, welche damals noch unter dem Namen Fetch.ai mit dem Ticker $FET bekannt war. Der KI-Agenten-Sektor kommt aktuell auf eine Bewertung in Höhe von 7,05 Mrd. USD und auch heute befindet sich der Coin mit einer Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. USD auf CoinMarketCap weiterhin an dessen Spitze.

Zuletzt hat das Truth Terminal den Markt aufgemischt, da der Risikokapitalgeber Marc Andreessen diesem eine Spende in Höhe von 50.000 USD in Bitcoin zukommen ließ, was dieser auch auf X bekanntgab. Außerdem wurde von dem P2P-Zahlungsprotokoll Kirma der DeFAI-Agent Lima herausgebracht, der die Blockchains nach Möglichkeiten für Liquidität untersucht.

Weitere führende Anbieter sind Virtuals Protocol, welches mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 824,13 Mio. USD den zweiten Platz belegt. Danach folgt ai16z, das auf 510,96 Mio. USD kommt. Bemerkenswert sind auch Luna und Stix, da sie die ersten Transaktionen auf Blockchains ausgeführt haben, die nicht von Menschen stammen.

Jedoch zielt keiner von den vorgestellten KI-Agenten-Plattformen auf den Memecoin-Sektor ab, wie es bei $MIND der Fall ist. Genau dies soll ihn auch als einen der vielversprechendsten KI-Agenten auszeichnen.

Die Kryptoexperten der Bildungsplattform 99Bitcoins haben ihren 724.000 Abonnenten auf YouTube mitgeteilt, dass sie bei Mind of Pepe aufgrund seiner Vorteile nach der Markteinführung von einem Steigerungspotenzial von 10x ausgehen.

Mind of Pepe ist mehr als ein Echtzeittrendindikator mit Trading-Bot

Mind of Pepe soll jedoch nicht nur mehr als die Millionen von existierenden Memecoins bieten, sondern ebenso mehr als ein einfacher Trading-Bot. Denn diese müssen in der Regel von den Menschen programmiert werden, was bei Mind of Pepe nicht der Fall ist.

So entwickelt der KI-Agent seine eigenen Handelsstrategien, welche auf seinen eigenen Analysen basieren. So kann er nicht nur auf vorgegebenen Programmierungen reagieren, sondern seine eigenen Konditionen gestalten und dementsprechend die Orders ausführen.

Beispielsweise könnte Mind of Pepe die Social-Media-Accounts der MAGA-Gruppe überwachen, um den nächsten Memecoin-Launch möglichst frühzeitig zu identifizieren und unmittelbar in den Markt einzusteigen oder als Erstes selbst diesen Coin zu startet.

Ähnliches ereignete sich kürzlich, als Elon Musk seinen X-Account in Harry Bolz umbenannte. Dies wurde sofort von den Memecoin-Entwicklern aufgegriffen, was zu zahlreichen Launches führte, von denen jedoch, wie meist, der Erste von ihnen die höchste Bewertung erzielt hat.

Allerdings geht es nicht nur darum, schnell in den Markt einzusteigen. Ebenso wichtig sind die rechtzeitigen Ausstiege, wobei diese auch nicht zu früh sein dürfen, um einen Teil der Rendite zu riskieren. Denn mittlerweile hat Musk sein Profil wieder umbenannt.

Mind of Pepe soll am Puls des Kryptomarktes agieren und frühestmöglich die neuesten Trends identifizieren sowie seine Community über Telegram und andere Plattformen aufklären, damit diese bessere Renditechancen erhält.

Chart von Memecoin Harry Bolz | Quelle: DEXTools

So können Sie die $MIND-Coins mit Best Wallet kaufen und staken

Das Team von Mind of Pepe legt Wert auf Sicherheit, was sich an den Überprüfungen der Smart Contracts durch die beiden renommierten Web3-Sicherheitsunternehmen Coinsult und SolidProof erkennen lässt.

Gekauft werden können die $MIND-Coins über den Vorverkauf mit den Kryptowährungen Ethereum und Tether sowie mit Bankkarten. Ebenfalls verfügbar ist dieser in der auf Presales spezialisierten Best Wallet, die Sie im Google Play Store und Apple App Store finden.

Mit dieser digitalen Geldbörse können Sie sich die Coins schon während des Presales in Ihrer Wallet anzeigen lassen, diese einfacher beanspruchen sowie teilweise früher in die verschiedenen Projekte investieren. Ebenso bietet sie Echtzeitmarktberichte und einiges mehr.

Für die Maximierung der $MIND-Bestände können Sie Ihre Coins direkt nach dem Kauf in den Staking-Pool einzahlen. Dieser vergütet zum jetzigen Zeitpunkt ein passives Einkommen in Höhe von 382 % pro Jahr, wobei diese basierend auf den eingezahlten Coins berechnet wird und dynamisch ist.

Außerdem erhalten Sie über X und Telegram schnell die neuesten Informationen über Mind of Pepe und können mit dessen Community interagieren.

Die Kombination aus Blockchain und künstlicher Intelligenz bietet ein enormes Potenzial und Mind of Pepe ist bestrebt, einer der führenden Innovatoren zu werden. Somit könnte er es auch unter die Top 10 der KI-Agenten-Coins schaffen und im jetzigen Marktumfeld eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich sowie im Bullenmarkt von 1 Mrd. USD erzielen.

