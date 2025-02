Kansas City, Mo. (ots/PRNewswire) -Lockton, der weltweit größte unabhängige Versicherungsmakler, freut sich, die Einrichtung eines Digital Office bekannt zu geben, das Innovationen in den Bereichen Daten, Analysen und Technologiestrategien im gesamten Lockton-Unternehmen vorantreiben soll. Diese Initiative zielt darauf ab, die digitalen und datenbezogenen Fähigkeiten zu verbessern und transformative Lösungen für Kunden zu liefern.Claude Yoder, der seit 2019 als Global Analytics Leader bei Lockton Re tätig ist, wurde zum Chief Data, Analytics and Digital Officer ernannt. Yoder hat eine Schlüsselrolle bei der Förderung des beeindruckenden Wachstums von Lockton Re gespielt, einschließlich der Schaffung und Entwicklung der firmeneigenen Analyse- und Betriebsplattform SAGE, die zwei Patente erhalten hat - eine seltene Leistung in der Rückversicherungsbranche."Dieser Schritt und unsere Verpflichtung, in ein digitales Büro zu investieren, unterstreichen die Bedeutung von Digitaltechnik, Daten und Analysen für die globale Strategie von Lockton", sagte Ron Lockton, Chairman und CEO. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden wertvolle Erkenntnisse und einen beispiellosen Service zu bieten, der auf modernsten digitalen Daten und Analysewerkzeugen basiert."Das Digital Office wird die digitale Transformation und das Wachstum in allen Aspekten von Daten, Analysen und Technologie beschleunigen. Durch den Einsatz modernster Technologien und datengestützter Erkenntnisse möchte das Büro den Kundennutzen steigern, die betriebliche Effizienz und die strategische Entscheidungsfindung fördern und gleichzeitig einen beispiellosen Mehrwert für die Kunden schaffen."Dies ist eine spannende Gelegenheit, unsere Daten- und Technologiekapazitäten zu erweitern", sagte Yoder. "Locktons Engagement für digitale Exzellenz unterstreicht seine Entschlossenheit, Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein und den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Mit der Einrichtung des Digital Office ist Lockton bereit, neue Maßstäbe in der Versicherungsmaklerbranche zu setzen und nachhaltiges Wachstum und Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern."Informationen zu LocktonWas Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Locktons Privatbesitz ermöglicht es seinen über 12.600 Mitarbeitern, die in über 140 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Bedürfnisse der Kunden in den Bereichen Risiko, Versicherung und Menschen zu konzentrieren. Mit seinem Fachwissen, das rund um den Globus reicht, liefert Lockton das tiefe Verständnis, das erforderlich ist, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2619282/Lockton_Claude_Yoder.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lockton-grundet-digital-office-unter-der-leitung-von-claude-yoder-302376576.htmlPressekontakt:Pressekontakt: Julie Gibson,Jugibson@lockton.comOriginal-Content von: Lockton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118332/5970750