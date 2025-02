Das französische Unternehmen Verso Energy und die Stadt Oulu unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Die Stadt Oulu in Finnland und das französische Unternehmen Verso Energy haben eine Kooperationsvereinbarung über den Bau einer Wasserstoffverarbeitungsanlage in Oulu unterzeichnet. Verso Energy beabsichtigt den Bau einer Anlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 80.000 Tonnen e-SAF. Der geschätzte Wert des Projekts beläuft sich auf 1,4 Milliarden Euro und es wird erwartet, dass 250 Arbeitsplätze geschaffen werden.

The City of Oulu, Finland, and French company Verso Energy have signed a co-operation agreement at the Northern Power forum aiming to build a hydrogen processing plant in Oulu. Signing the agreement strengthens the City of Oulu's status as a key hydrogen hub in the Nordics. Verso Energy's plant in the port area of Oulu will be the largest of its kind in Finland so far. In the picture from left to right: Ari Alatossava, Mayor of Oulu, Antoine Huard, CEO of Verso Energy and Marko Mykkänen, CEO, Port Of Oulu. Photo: City of Oulu