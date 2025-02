Strategische Investition in aufstrebendes Technologiezentrum beschleunigt globale KI-Innovation des Unternehmens

Reveal, der globale Anbieter der führenden KI-gestützten eDiscovery-, Review- und Untersuchungsplattform, kündigte heute eine erweiterte Investition in seine Geschäftstätigkeit im Kosovo an, die auf 18 Monaten außergewöhnlichen Wachstums und Innovation aufbaut. Der strategisch günstige Standort hat sich als wichtiger Knotenpunkt für die europäischen Aktivitäten von Reveal und seine globalen KI-gestützten Innovationsinitiativen herausgestellt.

Das "Kompetenzzentrum" im Kosovo, das sich im Zentrum der Hauptstadt Pristina befindet, hat sich schnell zu einem Eckpfeiler der globalen Geschäftstätigkeit von Reveal entwickelt und nutzt das dynamische Technologie-Ökosystem und die hochqualifizierten Arbeitskräfte der Region. Dieser Erfolg folgt der bewährten Strategie von Reveal, in aufstrebende Technologiezentren zu investieren, wie zuletzt die Expansion nach Hyderabad, Indien, einem weiteren wichtigen Zentrum für KI-Innovationen und die Entwicklung von Rechtstechnologie, gezeigt hat.

"Die Umwandlung des Kosovo in ein lebendiges Technologiezentrum passt perfekt zu Reveals Vision von Innovation und Wachstum", sagte Wendell Jisa, Gründer und CEO von Reveal. "Der außergewöhnliche Talentpool in Verbindung mit der robusten digitalen Infrastruktur des Landes hat es uns ermöglicht, unsere KI- und Technologieentwicklungsinitiativen zu beschleunigen und gleichzeitig eine starke Präsenz in Südosteuropa aufzubauen. Der Erfolg, den wir in den letzten 18 Monaten im Kosovo erzielt haben, hat unsere Erwartungen übertroffen und bestärkt uns in unserem Engagement, weiter in die Region zu investieren."

Das dynamische Technologie-Ökosystem des Kosovo, das von einer jungen, technisch versierten Belegschaft angetrieben wird, in der über 65 der Bevölkerung unter 35 Jahre alt sind, hat sich als ideal für das Wachstum von Reveal erwiesen. Die strategische Lage der Region, die robuste digitale Infrastruktur und die florierende Start-up-Szene gekennzeichnet durch einen Anstieg der internationalen Investitionen um 15 und ein Wachstum neuer Unternehmen um 30 - haben das Kompetenzzentrum zu einem wichtigen Innovationsmotor in Südosteuropa gemacht. Diese Kombination aus Talent, Infrastruktur und strategischer Lage hat die Fähigkeit von Reveal beschleunigt, innovative KI-Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig wertvolle grenzüberschreitende Partnerschaften zu fördern.

Reveal plant, seine Belegschaft bis 2026 auf über 400 Mitarbeiter zu erhöhen, wobei die Aufgabenbereiche von fortgeschrittener Softwareentwicklung und KI-Forschung bis hin zu Kundenerfolgsinitiativen, Marketing und Vertriebsförderung reichen. Das Zentrum hat von umfangreicher staatlicher Unterstützung profitiert, darunter Innovationszuschüsse und Anreize für Forschung und Entwicklung, die dazu beigetragen haben, sein Wachstum und seine Wirkung zu beschleunigen.

"Diese Erweiterung unterstreicht unser Engagement, Juristen mit modernsten KI-Tools auszustatten", sagte Imer Perezic, Executive Vice President bei Reveal. "Als Pioniere der juristischen KI-Revolution sind wir sehr stolz darauf, innovative Lösungen zu liefern, die Barrierefreiheit nahtlos mit transformativer Technologie verbinden und die Zukunft der Rechtsbranche auf globaler Ebene neu gestalten."

Reveal hat die Rechtsbranche revolutioniert, indem es ein skalierbares und anpassungsfähiges Ökosystem entwickelt hat, das von zwei branchenführenden Plattformen unterstützt wird, die jeweils auf einer der leistungsstärksten KI-Engines in der Rechtstechnologie basieren. Logikcull bietet Self-Service-eDiscovery-Funktionen, die Prozesse für Einzelpraktiker bis hin zu Am-Law-100-Firmen optimieren, während Reveal eine umfassende Suite von Lösungen anbietet, darunter Informationsverwaltung, frühzeitige Fallbewertung, rechtliche Aufbewahrung, Datenerfassung, -verarbeitung, Dokumentenprüfung und Prozesspräsentation. Reveal verändert grundlegend die Art und Weise, wie Juristen, von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Regierungsbehörden, fortschrittliche KI-Technologie nutzen, um den eDiscovery-Prozess voranzutreiben. Weitere Informationen über die KI-gestützte eDiscovery-Plattform von Reveal finden Sie unter www.revealdata.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Über Reveal

Reveal ist eine führende KI-gesteuerte Plattform für eDiscovery, Dokumentenprüfung, rechtliche Aufbewahrung (Legal Hold) und Ermittlungen. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Geschichte als treibende Kraft für die Einführung der Rechtsautomatisierung, die von seiner führenden Verarbeitungstechnik, seinen visuellen Analysen und Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz unterstützt wird. Die Software von Reveal kombiniert Technologie und menschliche Führung, um strukturierte und unstrukturierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Wir unterstützen Organisationen, einschließlich Anwaltskanzleien, Unternehmen, Regierungsbehörden und Nachrichtendienste, um mehr nützliche Informationen schneller aufzudecken, indem wir ein erstklassiges Benutzererlebnis und die KI-Technologie bereitstellen, die in jede Phase des eDiscovery-Prozesses eingebettet ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250213868361/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Liz Whelan

312.315.0160

lwhelan@revealdata.com