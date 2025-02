Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Die Arab Palestinian Investment Company (https://apic.ps/) gab ihre konsolidierten vorläufigen (ungeprüften) Finanzergebnisse für 2024 bekannt. In seiner Erklärung gab der Vorsitzende und CEO des Unternehmens Tarek Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-executive-officer/) bekannt, dass die Gesamteinnahmen des Unternehmens im Jahr 2024 einen Wert von 1,12 Mrd. USD erreichen werden, was einem Rückgang von 6 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Das EBITDA belief sich auf 68,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 6 % entspricht. Der Nettogewinn der Gruppe belief sich auf 8 Mio. USD, was einem Rückgang von 57 % entspricht, während der den Aktionären des Unternehmens zugeschriebene Nettogewinn 9 Mio. USD betrug, was einem Rückgang von 49 % entspricht. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,073 USD, was einem Rückgang von 49% gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Gesamtaktiva beliefen sich 2024 auf 842 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Eigenkapital 189 Mio. USD betrug, was einem Anstieg von 2,4 % entspricht.Aggad erklärte, dass 2024 ein äußerst schwieriges Jahr mit vielen Herausforderungen war. Dennoch gelang es dem Unternehmen, akzeptable Gewinne für seine Aktionäre zu erzielen. Er erläuterte die Gründe für den Rückgang der Unternehmensgewinne im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023, wobei die Auswirkungen des Krieges auf Gaza und der starke Rückgang der Geschäftstätigkeit aufgrund der durch die Besatzung auferlegten Beschränkungen die wichtigsten waren. Dazu gehörten die Schließung von Städten im Westjordanland und die Einschränkung des Personen- und Warenverkehrs nach und aus Palästina. Außerdem kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung von Ausrüstungen und Waren, was zu erhöhten Abfertigungs- und Lagerkosten führte. Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Lage katastrophal, was durch die Einbehaltung von Geldern der Palästinensischen Autonomiebehörde (PNA) durch die Besatzungsmacht noch verschlimmert wird. Dadurch ist die palästinensische Regierung nicht mehr in der Lage, ihre Mitarbeiter vollständig zu bezahlen und ihren finanziellen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber dem Privatsektor, nachzukommen.Er fügte hinzu, dass die direkten und indirekten Schulden der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber Tochtergesellschaften der Gruppe bis Ende 2024 rund 107 Mio. USD erreichten, wobei ein erheblicher Teil dieser Schulden der Medical Supplies and Services Company (MSS) geschuldet wird. Er fügte hinzu, dass die Verzögerungen bei den Ausschreibungen der Regierung, insbesondere im medizinischen Bereich, die Einnahmen von MSS stark beeinträchtigten, insbesondere bei der Erfüllung von Ausschreibungen für Gaza. Darüber hinaus verzeichnete der Bausektor einen starken Rückgang mit einer Verringerungsrate von 60 % im Jahr 2024, was sich stark auf die Ergebnisse der National Aluminium and Profiles Company (NAPCO) auswirkte. Die Nachfrage nach Fahrzeugen in Palästina ging 2024 ebenfalls dramatisch um etwa 60 % zurück, was sich erheblich auf die Verkaufszahlen der Palestine Automobile Company auswirkte. Auch die Kaufkraft der palästinensischen Verbraucher ist stark gesunken, da viele aufgrund der stark gesunkenen Einkommen auf billigere Alternativen ausweichen. Die Nachfrage nach Importgütern in Palästina und Jordanien ist aufgrund des Boykotts zahlreicher ausländischer Waren zurückgegangen, was sich auf den Umsatz der Unipal General Trading Company ausgewirkt hat. Der weit verbreitete wirtschaftliche Abschwung führte auch zu einer erheblichen Reduzierung der Ausgaben für Werbekampagnen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit durch die meisten palästinensischen Unternehmen, was sich wiederum stark auf die Einnahmen der Sky Advertising and Promotion Company und ihrer Tochtergesellschaft Oyoun Media auswirkte. Darüber hinaus waren einige Tochtergesellschaften aufgrund logistischer Probleme mit einigen globalen Lieferanten mit einem erheblichen Mangel an wichtigen Versorgungsgütern konfrontiert, zusätzlich zu den kontinuierlich steigenden Kosten in der globalen Lieferkette, insbesondere den steigenden Kosten für Rohstoffe, Versand, Lagerung, Energie und Versicherungen. All diese Faktoren haben sich also negativ auf die operative Leistung der Tochtergesellschaften ausgewirkt.Aggad fügte hinzu, dass die Gruppe im Jahr 2024 einen Anstieg der Finanzierungskosten um etwa 4 Mio. USD verzeichnete, was auf den anhaltenden globalen Anstieg der Zinssätze zurückzuführen ist. Darüber hinaus hatte die Anwendung des International Accounting Standard Nr. 29 auf die Ergebnisse von Sinioras türkischer Tochtergesellschaft Polonez im Jahr 2024 Auswirkungen auf die Buchhaltung in Höhe von rund 5 Mio. USD, da die Türkei als hyperinflationäres Land eingestuft wird. Alle diese Gründe zusammengenommen führten zu niedrigeren Gewinnen im Jahr 2024 gegenüber 2023.Aggad betonte, dass das Unternehmen seiner Vorreiterrolle in den Gemeinden, in denen es tätig ist, verpflichtet bleibt. Im Jahr 2024 stellte sie rund 1,6 Mio. USD für soziale Verantwortung bereit und unterstützte zahlreiche Verbände und Institutionen, die sich unter anderem für Waisenkinder, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, psychische Gesundheit, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Jugend einsetzen.APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/); Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/)); Reema Hygienic Paper Company (http://www.reema.ps/); Sky Advertising and Promotion Company (http://www.sky.ps/); Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die über ihre Tochtergesellschaften über 3200 Mitarbeiter beschäftigen. 